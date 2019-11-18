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الايام الوطنية للتغليف تناقش يومي 26 و27 نوفمبر 2019 رهانات التجديد في قطاع التعبئة وافاق تطويره

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
وات - يطرح خبراء تغليف وتعبئة من تونس والخارج، يومي 26 و 27 نوفمبر 2019 ، خلال الأيام الوطنية للتغليف موضوع " التجديد في التغليف والتعبئة والاقتصاد الدائري: الرهانات والأفاق".

وأعلن المركز الفني للتعبئة والتغليف ، الذي ينظم هذه الايام ، في بلاغ له، ان هذه التظاهرة تشكل منصة لكل الفاعلين لدراسة ملفات قطاعية وعقد لقاءات ثنائية وستتيح للفاعلين الاقتصاديين لقطاع التعبئة والتغليف والطباعة تبادل الافكار حول توجهات السوق وانظمة التعبئة والتغليف الملائمة لكل قطاع .
واضاف المركز، ان هذه الايام ستجيب عن انشغالات كبيرة تعترض المؤسسات المصعنة و مستخدمي الأغلفة وأصحاب المطابع للاستثمار في تكنولوجيات التعبئة وتحقيق المردودية الاقتصادية دون تشكيل خطر على المحيط والبيئة .


وسيطلع المشاركون في هذه الأيام على التوجهات وكذلك التقدم في مجال التغليف الغذائي وكذلك صناعة الأدوية والتجديد في القطاع التغليف الى جانب الإطلاع على التشعريعات الأوروبية في مجال التعبئة والتغليف.

وسيقدم اليوم الثاني من التظاهرة فرصة للمشاركين للتعرف على الحلول المدمجة في مجال التعبئة والطباعة وسيتم مناقشة مختلف أصناف الطباعة والطباعة الرقمية وستدعم عدة غرف تجارية مشتركة بين تونس ودول اخرى لقاءات أعمال ثنائية بين مستثمرين اجانب وتونسيين بهدف التوصل الى اقامة علاقات شراكة ومزيد تشبيك العلاقات التجارية.

  
  
     
  
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