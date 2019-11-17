اختتام المهرجان الوطني للمسرح التونسي: مسرحية ''سوق سوداء'' لعلي اليحياوي تتوج بالجائزة الكبرى

Dimanche 17 Novembre 2019
وات - توجت مسرحية "سوق سوداء" للمخرج علي اليحياوي بجائزة الاكليل الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة التأسيسية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "دورة الفقيد المنصف السويسي" (20 سبتمبر - 16 نوفمبر 2019).
وهذا العمل هو من إنتاج مشترك بين مركز الفنون الركحية والدرامية بتطاوين والمسرح الوطني التونسي، عمل عن نص أصلي لـ "كولتاز" واقتباس للأسعد بن حسين وتمثيل محمد شعبان وعلي بن سعيد وتوضيب عام لعبد الله الشبلي .
وتم خلال حفل اختتام الدورة التأسيسية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي، مساء اليوم السبت بمسرح الجهات في مدينة الثقافة، تتويج الفائزين في مختلف المسابقات.
وآلت الجوائز للأعمال المسرحية التالية:
//جوائز احتراف للكهول
✔جائزة الاكليل الذهبي:
أسندت لمسرحية سوق السوداء لعلي اليحياوي
✔جائزة الاكليل الفضي:
أسندت لمسرحية رسائل الحرية لحافظ خليفة
✔جائزة الاكليل البرونزي:
أسندت لمسرحية اسكاتريس لغازي الزغباني
✔جائزة أفضل ممثلة بالمناصفة :
- هندة الغابري عن دورها في مسرحية دون كيشوت او حب تحت المراقبة
- سارة الحلاوي عن دورها في مسرحية هو....ة
✔جائزة أفضل ممثل:
ناجي القنواتي عن دوره في مسرحية تطهير
✔جائزة أفضل نص:
لسعد بن حسين عن مسرحية "السوق السوداء"
✔جائزة أفضل سينوغرافيا:
حمادي المزي عن مسرحية "دولاب النار الباردة"
✔جائزة أفضل إخراج :
محمد علي بن سعيد عن مسرحية "تطهير"
//جوائز احتراف الأطفال
/جائزة الاكليل الذهبي:
أسندت لـ "وحش الممالك" لشركة الحب المجنون نص سوسن الذوادي و اخراج محسن الأدب
/جائزة الاكليل الفضي:
أسندت لمسرحية "من كد وجد" لشمس القبودية للإنتاج المسرحي والفني نص و اخراج رضوان الأشطر
جائزة الاكليل البرونزي:
أسندت لمسرحية "الغول وأنف المهرج" لشركة البحث للإنتاج الفني مدنين نص و إخراج كريم الخرشوفي
/جائزة أفضل ممثل مناصفة :
- سالم بن حسين عن دور العنكبوت عن مسرحية "من كد وجد" لشمس القبودية للإنتاج المسرح والفني
-كريم عاشور عن دور الطفل المشاغب في مسرحية "عالم الألعاب" لمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس
/جائزة أفضل ممثلة مناصفة :
- خلود الناعس عن دور الصرار في مسرحية "من كد وجد" لشمس القبودية للإنتاج المسرحي و الفني
-رحاب غرس الله عن دور الأخت في مسرحية "الغول وأنف المهرج" لشركة البحث للإنتاج الفني مدنين
/جائزة أفضل نص:
حاتم حشيشة مسرحية "عالم الألعاب" لمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس
/جائزة أفضل إخراج :
نادر بلعيد مسرحية "بينوكيو و بينوكيا" لشركة دريم برود
//جوائز الهواة
✔جائزة الاكليل الذهبي:
أسندت لمسرحية كم 7 جمعية انوار المسرح بفوشانة
✔جائزة الاكليل الفضي :
أسندت لمسرحية دستوبيا جمعية كارمن للفنون و الثقافة
✔جائزة الاكليل البرونزي:
أسندت لمسرحية المحروقة لجمعية التونسية للتنمية الثقافية و الفن المتجول
✔جائزة أفضل إخراج:
صابر الخميسي عن مسرحية كم 7
✔جائزة أفضل سينوغرافيا :
مسرحية بارانوميا لجمعية التونسية لفنون الركح
✔جائزة أفضل نص:
مسرحية كم 7 جمعية انوار المسرح بفوشانة
✔جائزة أفضل ممثلة بالمناصفة:
- غادة الجبالي عن دورها في مسرحية دستوبيا
-مروى الفرشيشي عن دورها في مسرحية كم 7
✔جائزة أفضل ممثل بالمناصفة:
- أنور عثماني عن دوره في مسرحية دستوبيا
- محرز المشري عن دوره في مسرحية كم 7
وهذا العمل هو من إنتاج مشترك بين مركز الفنون الركحية والدرامية بتطاوين والمسرح الوطني التونسي، عمل عن نص أصلي لـ "كولتاز" واقتباس للأسعد بن حسين وتمثيل محمد شعبان وعلي بن سعيد وتوضيب عام لعبد الله الشبلي .
وتم خلال حفل اختتام الدورة التأسيسية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي، مساء اليوم السبت بمسرح الجهات في مدينة الثقافة، تتويج الفائزين في مختلف المسابقات.
وآلت الجوائز للأعمال المسرحية التالية:
//جوائز احتراف للكهول
✔جائزة الاكليل الذهبي:
أسندت لمسرحية سوق السوداء لعلي اليحياوي
✔جائزة الاكليل الفضي:
أسندت لمسرحية رسائل الحرية لحافظ خليفة
✔جائزة الاكليل البرونزي:
أسندت لمسرحية اسكاتريس لغازي الزغباني
✔جائزة أفضل ممثلة بالمناصفة :
- هندة الغابري عن دورها في مسرحية دون كيشوت او حب تحت المراقبة
- سارة الحلاوي عن دورها في مسرحية هو....ة
✔جائزة أفضل ممثل:
ناجي القنواتي عن دوره في مسرحية تطهير
✔جائزة أفضل نص:
لسعد بن حسين عن مسرحية "السوق السوداء"
✔جائزة أفضل سينوغرافيا:
حمادي المزي عن مسرحية "دولاب النار الباردة"
✔جائزة أفضل إخراج :
محمد علي بن سعيد عن مسرحية "تطهير"
//جوائز احتراف الأطفال
/جائزة الاكليل الذهبي:
أسندت لـ "وحش الممالك" لشركة الحب المجنون نص سوسن الذوادي و اخراج محسن الأدب
/جائزة الاكليل الفضي:
أسندت لمسرحية "من كد وجد" لشمس القبودية للإنتاج المسرحي والفني نص و اخراج رضوان الأشطر
جائزة الاكليل البرونزي:
أسندت لمسرحية "الغول وأنف المهرج" لشركة البحث للإنتاج الفني مدنين نص و إخراج كريم الخرشوفي
/جائزة أفضل ممثل مناصفة :
- سالم بن حسين عن دور العنكبوت عن مسرحية "من كد وجد" لشمس القبودية للإنتاج المسرح والفني
-كريم عاشور عن دور الطفل المشاغب في مسرحية "عالم الألعاب" لمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس
/جائزة أفضل ممثلة مناصفة :
- خلود الناعس عن دور الصرار في مسرحية "من كد وجد" لشمس القبودية للإنتاج المسرحي و الفني
-رحاب غرس الله عن دور الأخت في مسرحية "الغول وأنف المهرج" لشركة البحث للإنتاج الفني مدنين
/جائزة أفضل نص:
حاتم حشيشة مسرحية "عالم الألعاب" لمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس
/جائزة أفضل إخراج :
نادر بلعيد مسرحية "بينوكيو و بينوكيا" لشركة دريم برود
//جوائز الهواة
✔جائزة الاكليل الذهبي:
أسندت لمسرحية كم 7 جمعية انوار المسرح بفوشانة
✔جائزة الاكليل الفضي :
أسندت لمسرحية دستوبيا جمعية كارمن للفنون و الثقافة
✔جائزة الاكليل البرونزي:
أسندت لمسرحية المحروقة لجمعية التونسية للتنمية الثقافية و الفن المتجول
✔جائزة أفضل إخراج:
صابر الخميسي عن مسرحية كم 7
✔جائزة أفضل سينوغرافيا :
مسرحية بارانوميا لجمعية التونسية لفنون الركح
✔جائزة أفضل نص:
مسرحية كم 7 جمعية انوار المسرح بفوشانة
✔جائزة أفضل ممثلة بالمناصفة:
- غادة الجبالي عن دورها في مسرحية دستوبيا
-مروى الفرشيشي عن دورها في مسرحية كم 7
✔جائزة أفضل ممثل بالمناصفة:
- أنور عثماني عن دوره في مسرحية دستوبيا
- محرز المشري عن دوره في مسرحية كم 7
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