اختتام المهرجان الوطني للمسرح التونسي: مسرحية ''سوق سوداء'' لعلي اليحياوي تتوج بالجائزة الكبرى

Dimanche 17 Novembre 2019



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- توجت مسرحية "سوق سوداء" للمخرج علي اليحياوي بجائزة الاكليل الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة التأسيسية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "دورة الفقيد المنصف السويسي" (20 سبتمبر - 16 نوفمبر 2019).وهذا العمل هو من إنتاج مشترك بين مركز الفنون الركحية والدرامية بتطاوين والمسرح الوطني التونسي، عمل عن نص أصلي لـ "كولتاز" واقتباس للأسعد بن حسين وتمثيل محمد شعبان وعلي بن سعيد وتوضيب عام لعبد الله الشبلي .وتم خلال حفل اختتام الدورة التأسيسية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي، مساء اليوم السبت بمسرح الجهات في مدينة الثقافة، تتويج الفائزين في مختلف المسابقات.أسندت لمسرحية سوق السوداء لعلي اليحياويأسندت لمسرحية رسائل الحرية لحافظ خليفةأسندت لمسرحية اسكاتريس لغازي الزغباني- هندة الغابري عن دورها في مسرحية دون كيشوت او حب تحت المراقبة- سارة الحلاوي عن دورها في مسرحية هو....ةناجي القنواتي عن دوره في مسرحية تطهيرلسعد بن حسين عن مسرحية "السوق السوداء"حمادي المزي عن مسرحية "دولاب النار الباردة"محمد علي بن سعيد عن مسرحية "تطهير"أسندت لـ "وحش الممالك" لشركة الحب المجنون نص سوسن الذوادي و اخراج محسن الأدبأسندت لمسرحية "من كد وجد" لشمس القبودية للإنتاج المسرحي والفني نص و اخراج رضوان الأشطرأسندت لمسرحية "الغول وأنف المهرج" لشركة البحث للإنتاج الفني مدنين نص و إخراج كريم الخرشوفي- سالم بن حسين عن دور العنكبوت عن مسرحية "من كد وجد" لشمس القبودية للإنتاج المسرح والفني-كريم عاشور عن دور الطفل المشاغب في مسرحية "عالم الألعاب" لمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس- خلود الناعس عن دور الصرار في مسرحية "من كد وجد" لشمس القبودية للإنتاج المسرحي و الفني-رحاب غرس الله عن دور الأخت في مسرحية "الغول وأنف المهرج" لشركة البحث للإنتاج الفني مدنينحاتم حشيشة مسرحية "عالم الألعاب" لمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقسنادر بلعيد مسرحية "بينوكيو و بينوكيا" لشركة دريم برودأسندت لمسرحية كم 7 جمعية انوار المسرح بفوشانةأسندت لمسرحية دستوبيا جمعية كارمن للفنون و الثقافةأسندت لمسرحية المحروقة لجمعية التونسية للتنمية الثقافية و الفن المتجولصابر الخميسي عن مسرحية كم 7مسرحية بارانوميا لجمعية التونسية لفنون الركحمسرحية كم 7 جمعية انوار المسرح بفوشانة- غادة الجبالي عن دورها في مسرحية دستوبيا-مروى الفرشيشي عن دورها في مسرحية كم 7- أنور عثماني عن دوره في مسرحية دستوبيا- محرز المشري عن دوره في مسرحية كم 7