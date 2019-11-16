الكثبان الالكترونية التظاهرة الموسيقية السياحية في نفطة تستقبل حوالي خمسة آلاف زائر توزر 16 نوفمبر

Samedi 16 Novembre 2019



وات

- بدفء صحرائها وحفاوة أهلها استقبلت منطقة "عنق الجمل" في مدينة نفطة من ولاية توزر (جنوب غربي تونس) منذ عشية اليوم السبت ما لا يقل عن خمسة آلاف زائر في أكبر تظاهرة موسيقية سياحية ترويجية للصحراء التونسية ومنتوجها السياحي المتميز في فقرات موسيقية ترافقها الموسيقى الالكترونية لأمهرموسيقيي العالم وتونس لتتواصل على مدى ثلاثين ساعة كاملة الى غاية الثامنة من مساء الاحد.تعود هذه التظاهرة في نسختها الثالثة بعد انقطاع لثلاث سنوات حيث أقيمت الدورتان الأولى والثانية سنتي 2014 و2015 وذلك بدعم من عدة هياكل على غرار وزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة والخطوط الجوية التونسية وولاية توزر وبلدية نفطة وفق ما ذكره لصحفية (وات) المنتج الفني للتظاهرة عباس الدزيري موضحا أن التظاهرة تستقطب أساسا السياحة الداخلية إلا أنهم سعوا هذه السنة الى الترويج لها خارج تونس والتعريف بالتظاهرة وبموقع عنق الجمل ذي الصيت العالمي في عدة بلدان أجنبية تربطها بتونس علاقات سياحية عريقة.وتعتبر الفقرة الموسيقية أبرز فقرات التظاهرة إلا أن المنظمون بادروا بإقامة فقرة بيئية تهتم بتشجير المسالك والطرق المؤدية الى الموقع في حركة تهدف الى توعية جميع زوّار الفضاء بالمحافظة عليه وبأهمية هذا الجانب بحسب المتحدث ذاته قائلا إنهم فكروا كذلك فيما يمكن أن خلقه التظاهرة من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي لا سيما في مدينتي نفطة وتوزر من خلال تنشيط الحركة السياحية في النزل وكذلك الحركة التجارية لفائدة باعة منتوجات الصناعات التقليدية وباعة التمور وبعض الأكلات التقليدية وقدّرت وزارة السياحة عائدات التظاهرة على الاقتصاد المحلي بنحو خمسة ملايين دينار.في هذا الإطار ينتصب في محيط ديكور فيلم حرب النجوم بعنق الجمل مجموعة من باعة الصناعات التقليدية و"الجمّالة" الذي يخصصون جمالهم للقيام بجولات صغيرة على ظهورها وكذلك الخبازون التقليديون الذين يعدّون للزوار خبز "الملى" بمذاقه الفريد الذي يجمع بين الدقيق وحبيبات الرمل الدافئة.وزيادة على زوار التظاهرة من محبي الموسيقى الالكترونية يستضيف الديوان الوطني التونسي للسياحة بالمناسبة 120 شخصية من تونس ومن أوروبا منهم ديبلوماسيون على غرار سفير فرنسا بتونس ووزير الثقافة الفرنسي وصحفيون ووكلاء أسفار.وشهدت التظاهرة منذ صباح السبت وقبيل انطلاق فعالياتها تأمينا من مختلف الوحدات الأمنية وتعزيزات من مختلف مناطق الجمهورية للحرس والامن الوطنيين والحماية المدنية سيتواصل الى نهايتها بغاية توفير الظروف الأمنية والتنظيمية الطيبة لزوار الجهة.ص م