الرابطة الثانية- الجولة السادسة - النتائج

Samedi 16 Novembre 2019



وات

- المجموعة الاولى



المجموعة الثانية

- اسفرت مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن النتائج التالية :في رادس النجم الرادسي - اولمبيك مدنين 0-0في صفاقس 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل السبيخة 3-1في مساكن (الرقبي) هلال مساكن - مستقبل قابس 1-2الاحد 17 نوفمبرفي سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي ( الحكم نعيم حسني)في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - جمعية اريانة (الحكم محمد شعبان)في جرجيس الترجي الجرجيسي - سبورتينغ بن عروس (الحكم جلال السحباني)في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل وادي الليل 0-1في المرسى مستقبل المرسى - جمعية جربة 1-0في الرجيش مستقبل الرجيش - قوافل قفصة 1-1في جربة ميدون امل جربة - الملعب الصفاقسي 3-1في قابس الملعب القابسي - مستقبل القصرين 0-0في حمام سوسة امل حمام سوسة - جندوبة الرياضية 2-1