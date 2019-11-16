الرابطة الثانية- الجولة السادسة - النتائج

Samedi 16 Novembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن النتائج التالية :
- المجموعة الاولى
السبت 16 نوفمبر
في رادس النجم الرادسي - اولمبيك مدنين 0-0
في صفاقس 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل السبيخة 3-1
في مساكن (الرقبي) هلال مساكن - مستقبل قابس 1-2
الاحد 17 نوفمبر
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي ( الحكم نعيم حسني)
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - جمعية اريانة (الحكم محمد شعبان)
في جرجيس الترجي الجرجيسي - سبورتينغ بن عروس (الحكم جلال السحباني)
المجموعة الثانية
السبت 16 نوفمبر
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل وادي الليل 0-1
في المرسى مستقبل المرسى - جمعية جربة 1-0
في الرجيش مستقبل الرجيش - قوافل قفصة 1-1
في جربة ميدون امل جربة - الملعب الصفاقسي 3-1
في قابس الملعب القابسي - مستقبل القصرين 0-0
في حمام سوسة امل حمام سوسة - جندوبة الرياضية 2-1
- المجموعة الاولى
السبت 16 نوفمبر
في رادس النجم الرادسي - اولمبيك مدنين 0-0
في صفاقس 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل السبيخة 3-1
في مساكن (الرقبي) هلال مساكن - مستقبل قابس 1-2
الاحد 17 نوفمبر
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي ( الحكم نعيم حسني)
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - جمعية اريانة (الحكم محمد شعبان)
في جرجيس الترجي الجرجيسي - سبورتينغ بن عروس (الحكم جلال السحباني)
المجموعة الثانية
السبت 16 نوفمبر
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل وادي الليل 0-1
في المرسى مستقبل المرسى - جمعية جربة 1-0
في الرجيش مستقبل الرجيش - قوافل قفصة 1-1
في جربة ميدون امل جربة - الملعب الصفاقسي 3-1
في قابس الملعب القابسي - مستقبل القصرين 0-0
في حمام سوسة امل حمام سوسة - جندوبة الرياضية 2-1
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- 08:52 هذا الرئيس جاء في وقته !
- Hier 17:09 اختيار فاشل منذ البداية
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Par:karimyousef (France )
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