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الرابطة الثانية- الجولة السادسة - النتائج

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن النتائج التالية :

- المجموعة الاولى


السبت 16 نوفمبر

في رادس النجم الرادسي - اولمبيك مدنين 0-0

في صفاقس 2 مارس سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل السبيخة 3-1

في مساكن (الرقبي) هلال مساكن - مستقبل قابس 1-2

الاحد 17 نوفمبر

في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي ( الحكم نعيم حسني)

في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - جمعية اريانة (الحكم محمد شعبان)

في جرجيس الترجي الجرجيسي - سبورتينغ بن عروس (الحكم جلال السحباني)


المجموعة الثانية

السبت 16 نوفمبر

في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل وادي الليل 0-1

في المرسى مستقبل المرسى - جمعية جربة 1-0

في الرجيش مستقبل الرجيش - قوافل قفصة 1-1

في جربة ميدون امل جربة - الملعب الصفاقسي 3-1

في قابس الملعب القابسي - مستقبل القصرين 0-0

في حمام سوسة امل حمام سوسة - جندوبة الرياضية 2-1

  
  
     
  
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