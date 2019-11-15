بمناسبة الذكرى 31 لإعلان قيام دولة فلسطين..تونس تجدّد موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة

Vendredi 15 Novembre 2019
وات - بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين، جدّدت تونس موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته الطويلة واستبساله على أرضه من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكّدت تونس، في بيان صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية ، التزامها بمواصلة الإسهام الفاعل في الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف مسار سلام حقيقي يضع حدّا لمعاناة الشعب الفلسطيني الأبيّ من منطلق تمسكها بالسلام العادل والشامل الذي يكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
ومن منطلق تمسك تونس بالسلام العادل والشامل الذي يكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني تندّد تونس،باستمرار الممارسات العدوانية للاحتلال والإمعان في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي تُكرّس سياسة الأمر الواقع في اعتداء صارخ على القانون الدولي واتفاقات عملية السلام خاصة وأنّ حقوق تصفية الاستعمار لا تسقط بالتقادم.
وتطالب تونس ،مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب لفلسطيني الأعزل ومخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء المستوطنات في تحدٍّ صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية.
وأكّدت تونس، في بيان صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية ، التزامها بمواصلة الإسهام الفاعل في الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف مسار سلام حقيقي يضع حدّا لمعاناة الشعب الفلسطيني الأبيّ من منطلق تمسكها بالسلام العادل والشامل الذي يكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
ومن منطلق تمسك تونس بالسلام العادل والشامل الذي يكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني تندّد تونس،باستمرار الممارسات العدوانية للاحتلال والإمعان في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي تُكرّس سياسة الأمر الواقع في اعتداء صارخ على القانون الدولي واتفاقات عملية السلام خاصة وأنّ حقوق تصفية الاستعمار لا تسقط بالتقادم.
وتطالب تونس ،مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب لفلسطيني الأعزل ومخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء المستوطنات في تحدٍّ صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية.
En continu
- 10:56 قلب تونس.. قلبو على تونس
- Hier 21:42 إرحموا أبا القاسم الشابي..
- Hier 21:09 ''مها يا نار وجيعتي اللهّابة''
- Hier 18:12 رجاء السعداني في الأحد الرياضي
- Hier 18:08 رجال أعمال من تونس يستكشفون السوق الكونغولية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:12
|14:50
|12:11
|06:57
|05:27
|
22°
|21°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-15
|22°-11
|17°-11
|18°-10
|18°-11
Follow @babnet_Tunisie
(107 763) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 758) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 908) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 291) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 414) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 496) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 563) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 437) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 839) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 831) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 111) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 134) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 002) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 938) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 318) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 589) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 378) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 126) قيس سعيّد : الوحي نزل على الرّسول
( 47 980) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 697) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: عبير موسي: أنا لا اعترف بالدواعش والاخوان وشيخهم الإرهابي في البرلمان وكلمة سيّد الرئيس موش بش يسمعها منّي