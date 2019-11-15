بمناسبة الذكرى 31 لإعلان قيام دولة فلسطين..تونس تجدّد موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة

Vendredi 15 Novembre 2019



وات

- بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان قيام دولة فلسطين، جدّدت تونس موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته الطويلة واستبساله على أرضه من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأكّدت تونس، في بيان صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية ، التزامها بمواصلة الإسهام الفاعل في الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف مسار سلام حقيقي يضع حدّا لمعاناة الشعب الفلسطيني الأبيّ من منطلق تمسكها بالسلام العادل والشامل الذي يكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.ومن منطلق تمسك تونس بالسلام العادل والشامل الذي يكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني تندّد تونس،باستمرار الممارسات العدوانية للاحتلال والإمعان في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي تُكرّس سياسة الأمر الواقع في اعتداء صارخ على القانون الدولي واتفاقات عملية السلام خاصة وأنّ حقوق تصفية الاستعمار لا تسقط بالتقادم.وتطالب تونس ،مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب لفلسطيني الأعزل ومخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء المستوطنات في تحدٍّ صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية.