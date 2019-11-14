بنزرت: وفد عن الاتحاد الاوروبي يطلع على مراحل تقدم برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ''إرادة''

Jeudi 14 Novembre 2019



وات

- ذكر المسؤول الجهوي عن برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة "إرادة" بولاية بنزرت، كمال السلماني، اليوم الخميس، أن تنفيذ مجمل عناصر هذا البرنامج يسير بالنسق المطلوب، حيث تم الانتهاء تقريبا من الدراسات التنفيذية للمشاريع المبرمجة ضمنه.وأضاف، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على هامش زيارة ثلة من خبراء الاتحاد الأوروبي المكلفين بالتقييم نصف المرحلي للبرنامج بالولاية، أن تلك المشاريع تتعلق في مجال القطاع الخاص بنشاط الألبان وزراعة القنارية، فيما تخص في مجال التكوين المهني بنشاط اللحام تحت الماء والربط بشبكات الغاز الطبيعي وتقطير زيت الذرو وتحويل المرجان.وبيّن في سياق متصل، أن برنامج "إرادة" ينفّذ في سبع ولايات من الجمهورية منها بنزرت في إطار هبة منحت من قبل الاتحاد الاوروبي، لافتا الى أن الاعتمادات المخصصة للجهة قدرت بـ2 مليون أورو، موزعة مناصفة بين المشاريع الممولة في القطاع الخاص والمشاريع التي ستمول في مجال التكوين المهني، وينم تنفيذه بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والهياكل التونسية ممثلة في وزارتي التنمية والتعاون الدولي والاستثمار ووزارة التكوين المهني والتشغيل.ولاحظ، أن زيارة الفريق الأوروبي التي تتواصل على مدى يومين (اليوم الخميس وغدا الجمعة)، تتخللها لقاءات وزيارات عمل الى مختلف الهياكل الرسمية والمنظماتية والمجتمعية المتدخلة والمساهمة في البرنامج بغاية التعرف على نسق تقدم مختلف عناصره.وكان فريق بعثة الاتحاد الأوروبي، بقيادة ناجي البريقي وريمي ستوكار، قد اجتمع في لقاء انتظم اليوم، بعدد من مسؤولي الجهة للاطلاع على نسق تقدم البرنامج واستعراض مجمل البرامج المحلية والجهوية والوطنية التي تنفذ بالجهة من خلال عرض قدمه والي بنزرت .