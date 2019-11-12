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رئيس الجمهورية يلتقي مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
وات - التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، أمير لواء حبيب الضيف، مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع.

وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، جملة من المواضيع ذات العلاقة باستعداد القوات المسلّحة العسكرية للذود عن الوطن.



يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 نوفمبر 2014 بقصر الحكومة بالقصبة، كان صادق على إحداث "وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع"، تحل محل الإدارة العامة للأمن العسكري. وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في الاستخبار والاستعلام عن التهديدات المحتملة التي من شأنها أن تمس من أمن القوات المسلحة وأمن البلاد بصفة عامة، والمساهمة في التوقي من الإرهاب ومكافحته، وتقديم المشورة للقيادات العسكرية ولوزير الدفاع الوطني وحماية المنشآت العسكرية وأسرارها.

  
  
     
  
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