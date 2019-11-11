قرارات عاجلة تتعلق بتعهد المصب النهائي لفواضل البناء والأتربة وخزان المياه بجهة رادس

Lundi 11 Novembre 2019
وات - على إثر الزيارة التي عاين خلالها، أمس الأحد، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مصب الفضلات المحاذي للحي الأولمبي برادس، عقدت صباح اليوم الاثنين بمقر بلدية رادس جلسة عمل استثنائية، للنظر في جملة من التدابير الاستعجالية لتعهد المصب وخزان المياه بمنطقة المنجيل.
وخلصت الجلسة، التي أشرف عليها والي الجهة، علي سعيد، وضمت ممثلين عن مختلف الإدارات والهياكل المتدخلة، إلى إقرار تعهد إدارة الغابات بخصوص خزان المياه، بتشذيب الأشجار المتواجدة بالحديقة المحاذية له، وتولي إدارة الحي الأولمبي توفير حافلة لنقل العملة للقيام بمختلف أعمال التهيئة والتشذيب والصيانة.
كما تقرر خلال الجلسة، أن تقوم إدارة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالزهراء، ببناء الجدار المهدّم ومتابعة الوضعية الحالية للسور بالتعهد والصيانة بالتعاون مع إدارة التجهيز، وذلك بالتوازي مع أعمال التنظيف والتهيئة وإزالة الأتربة والفواضل على جنبات الخزان وتهيئته ليصبح فضاء أخضر للزيارة، بالتعاون بين كل من بلدية المكان وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وفي ما يتعلق بالمصب النهائي لفواضل البناء والأتربة، تقرر أن يتم تهيئته من خلال التدخل ببسط الأتربة وتنظيف مدخل المصب، إلى جانب إقامة حواجز واقية، وإحداث ممر خاص بالمترجلين، وغرس الأشجار على حواشيه من الجهتين.
وأفضى الاجتماع أيضا إلى إحداث لجنة جهوية للمتابعة تضم مختلف الأطراف المتدخلة، عهد إليها بمتابعة تنفيذ الإجراءات والتعهدات المنبثقة عن أعمال الجلسة ورفع تقارير في الغرض إلى كل من رئاستي الجمهورية والحكومة.
وخلصت الجلسة، التي أشرف عليها والي الجهة، علي سعيد، وضمت ممثلين عن مختلف الإدارات والهياكل المتدخلة، إلى إقرار تعهد إدارة الغابات بخصوص خزان المياه، بتشذيب الأشجار المتواجدة بالحديقة المحاذية له، وتولي إدارة الحي الأولمبي توفير حافلة لنقل العملة للقيام بمختلف أعمال التهيئة والتشذيب والصيانة.
كما تقرر خلال الجلسة، أن تقوم إدارة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالزهراء، ببناء الجدار المهدّم ومتابعة الوضعية الحالية للسور بالتعهد والصيانة بالتعاون مع إدارة التجهيز، وذلك بالتوازي مع أعمال التنظيف والتهيئة وإزالة الأتربة والفواضل على جنبات الخزان وتهيئته ليصبح فضاء أخضر للزيارة، بالتعاون بين كل من بلدية المكان وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وفي ما يتعلق بالمصب النهائي لفواضل البناء والأتربة، تقرر أن يتم تهيئته من خلال التدخل ببسط الأتربة وتنظيف مدخل المصب، إلى جانب إقامة حواجز واقية، وإحداث ممر خاص بالمترجلين، وغرس الأشجار على حواشيه من الجهتين.
وأفضى الاجتماع أيضا إلى إحداث لجنة جهوية للمتابعة تضم مختلف الأطراف المتدخلة، عهد إليها بمتابعة تنفيذ الإجراءات والتعهدات المنبثقة عن أعمال الجلسة ورفع تقارير في الغرض إلى كل من رئاستي الجمهورية والحكومة.
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Par:Ryan81 (Tunisia )
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