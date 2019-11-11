Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Sahret Hob  

القسم الجديد لأمراض النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بقرمبالية يدخل حيز النشاط

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
وات - دخل القسم الجديد لأمراض النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بقرمبالية من ولاية نابل، اليوم الاثنين، حيز النشاط بعد تدشينه من قبل وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ مساء أمس.

وقدرت كلفة إنجاز هذا المشروع بنحو 1,8 مليون دينار، وهو يشتمل على 14سرير وقاعة عمليات وقاعتي توليد وقاعة تخدير وإنعاش ووحدة للعيادات الخارجية.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإنجاز في مزيد النهوض بمنظومة الصحة العمومية في منطقة الوطن القبلي، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.


  
  
     
  
cadre-ea83ab8c3367f83504074a5ba5a62347-2019-11-11 15:10:41






0 de 0 commentaires pour l'article 192479



En continu

الاثنين 11 نوفمبر 2019 | 14 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:53 12:10 06:53 05:24
15°
 16° % 54 :الرطــوبة
تونــس 12°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
16°-1216°-1218°-1318°-1417°-14
  • Avoirs en devises
    18325,3

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15026 DT        1$ =2,84500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   897,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573485558|192479 413|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires