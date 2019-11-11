القسم الجديد لأمراض النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بقرمبالية يدخل حيز النشاط

Lundi 11 Novembre 2019
وات - دخل القسم الجديد لأمراض النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بقرمبالية من ولاية نابل، اليوم الاثنين، حيز النشاط بعد تدشينه من قبل وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ مساء أمس.
وقدرت كلفة إنجاز هذا المشروع بنحو 1,8 مليون دينار، وهو يشتمل على 14سرير وقاعة عمليات وقاعتي توليد وقاعة تخدير وإنعاش ووحدة للعيادات الخارجية.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإنجاز في مزيد النهوض بمنظومة الصحة العمومية في منطقة الوطن القبلي، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.
وقدرت كلفة إنجاز هذا المشروع بنحو 1,8 مليون دينار، وهو يشتمل على 14سرير وقاعة عمليات وقاعتي توليد وقاعة تخدير وإنعاش ووحدة للعيادات الخارجية.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإنجاز في مزيد النهوض بمنظومة الصحة العمومية في منطقة الوطن القبلي، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.
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