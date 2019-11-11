أمطار غزيرة الاثنين وغدا الثلاثاء مع تساقط البرد وظهور الصواعق

Lundi 11 Novembre 2019
وات - يتميز الوضع الجوي، الاثنين، بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأغلب الجهات وأحيانا غزيرة وبكميات هامة.
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن تكون هذه الأمطار غزيرة أيضا، غدا الثلاثاء، خاصة بمناطق الشمال لتتراوح الكميات بين 40 و60 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.
ومن المنتظر أن تهب رياح قوية غدا، الثلاثاء، تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم/س وتكون قوية جدا تتجاوز في شكل هبات 100 كلم/س خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات.
وستشهد درجات الحرارة انخفاضا بأغلب المناطق وتتراوح القصوى عامّة بين 13 و18 درجة ولا تتجاوز 8 درجات بالمرتفعات.
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن تكون هذه الأمطار غزيرة أيضا، غدا الثلاثاء، خاصة بمناطق الشمال لتتراوح الكميات بين 40 و60 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.
ومن المنتظر أن تهب رياح قوية غدا، الثلاثاء، تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم/س وتكون قوية جدا تتجاوز في شكل هبات 100 كلم/س خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات.
وستشهد درجات الحرارة انخفاضا بأغلب المناطق وتتراوح القصوى عامّة بين 13 و18 درجة ولا تتجاوز 8 درجات بالمرتفعات.
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