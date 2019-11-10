التلميذة التونسية امل بوترعة تصل الدور النهائي لبرنامج ''تحدي القراءة العربي''

Dimanche 10 Novembre 2019



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- تاهلت التلميذة التونسية آية بوتريعة للادوار النهائية لبرنامج "تحدي القراءة" لعام 2019 التي ستنتظم يوم الاربعاء 13 نوفمبر الجاري على مسرح اوبرا دبي وسستبث على عدد من القنوات التلفزية العربية، الى جانب 16 مترشحا من السودان والسعودية والمغرب والكويت، وذلك وفق بلاغ لهيئة تنظيم البرنامج.وسيحصل الفائز ببطل البرنامج على جائزة مالية تبلغ قيمتها نصف مليون درهم اماراتي (حوالي 388 الف دينار تونسي)، اما القيمة الإجمالية لجوائز التحدي وتشمل أيضا جائزتي المدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى الوطن العربي فتناهز 11 مليون درهم اماراتي (حوالي 8 فاصل 5 مليون دينار تونسي).وهنأ حاتم بن سالم وزير التربية وفق ذات البلاغ ممثلة تونس فى الادوار النهائية للبرنامج التلميذة آية بوتريعة منوها بوصولها إلى التصفيات النهائية في تحدي القراءة العربي وأشار إلى أن تزايد أرقام المشاركين في تحدي القراءة العربي عاماً تلو عام هو خير دليل على هذا النجاح، كما أن هذه المبادرة لعبت دوراً مهماً في تعزيز حس المنافسة والتحدي لدى الطلاب العرب، وفي نفس الوقت نشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر.يشار الى النسخة الحالية لهذا البرنامج شهدت مشاركة نحو 13.5 مليون طالب وطالبة اشرف على تاطيرهم حوالي 99 ألف معلم ومعلمة في 67 ألف مدرسة من 49 دولة من الوطن العربي وخارجه.