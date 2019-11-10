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بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتيجات الخاصة - وليد كتيلة بتوج بذهبية سباق 100 متر

Dimanche 10 Novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019
وات - فاز وليد كتيلة اليوم في دبي بميدالية ذهبية جديدة في سباق 100 متر ضمن بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة دبي 2019 وكان وليد كتيلة احرز ذهبية سباق 400 متر وتوج بطلا للعالم بتحقيقه توقيت قدره 50,54 وحجز مقعدا في دورة الالعاب البارالمبية طوكيو اليابان 2020 .



  
  
     
  
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