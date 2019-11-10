الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة بمختلف جهات البلاد

Dimanche 10 Novembre 2019



وات

- تحتفل اليوم الاحد مختلف جهات البلاد بالعيد الوطني للشجرة الموافق لثاني يوم أحد من شهر نوفمبر من كل سنة، من خلال تنظيم حملات تشجير وفقرات تنشيطية وتحسيسية للتوعية بضرورة المحافظة على المساحات الخضراء والنظافة والتشجيع على غراسة الأشجار، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة وبمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني ومجموعات من المواطنين.فبولاية الكاف تم اليوم تنظيم حضيرة اشغال بجبل الكبوش بمعتمدية الكاف الشرقية بهدف اعادة تشجير المساحات التي احترقت خلال الصائفة الماضية وذلك باشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاقتصاد التضامني والجتماعي شكري بن حسن وتم بالمناسبة اعطاء اشارة تنفيذ البرنامج الجهوي الجديد للتشجير الغابي والرعوي والذي يتضمن انجاز 900 هك جديد من الغراسات المبرمجة ضمن تدخلات ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي وبرنامج المحافظة على المياه والتربة وتدخلات دائرة الغابات بالجهة.وأكد الوزير بالمناسبة على الرمزية الخاصة للاحتفال بعيد الشجرة في هذه الجهة مشددا على ان اعادة تشجير غابة الكبوش يرمي الى المحافظة على غاباتنا باعتبارها تمثل متنفسا للبلاد ولسكانها ومكسبا يجب المحافظة عليه للاجيال القادمة على حد تعبيره.وفي سيدي بوزيد أشرفت اليوم بمركز التكوين الفلاحي بالجهة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي على الاحتفال بعيد الشجرة حيث تم بالمناسبة تقديم عروض تنشيطية ومسرحيات وورشات امنها عدد من تلاميذ واطفال الرياض حول اهمية الشجرة في الحياة.كما تم التعريف ببرنامج التشجير الغابي والرعوي للمواسم الفارطة وتقييم نتائج الموسم الماضي والمجهودات التي بذلت لتشجيع الراغبين في غراسة الأشجار والشجيرات ونباتات الزينة من فلاحين ومؤسسات وبلديات.واشارت البيانات إلى توزيع أكثر من 160 ألف شتلة منها 138 الف للخواص وحوالي 4 الاف للبلديات وحوالي 18 الف للمؤسسات العمومية تراوحت نسبة نجاحها بين 18 و23 بالمائة وبرمجة غراسة حوالي 70 هكتار تشجير غابي للموسم الماضي و61 هكتار غراسات رعوية لنفس الموسم تجاوزت نسبة نجاحها 71 بالمائة.وتضمن برنامج التشجير الغابي والرعوي لموسم2019-2020 الذي تؤمنه كل من دائرة الغابات ودائرة المحافظة على المياه والتربة وديوان تربية الماشية وتوفير المرعي تشجير 110 هكتار غراسات رعوية و100هكتار تشجير غابي وتوفيراكثر من 926 الف شتلة لتوزيعها على الادارات العمومية والبلديات والمواطنين.يذكر أن المساحة الجملية للغابات بولاية سيدي بوزيد تبلغ 15016 هكتار اما المراعي الطبيعية ومنابت الحلفاء 123300 هكتار وتوجد بالولاية 2 حدائق وطنية هي الحديقة الوطنية ببوهدمة مساحتها 16488 هكتار والحديقة الوطنية بجبل مغيلة مساحتها 16250 هكتار اضافة إلى المحمية الطبيعية بريحانة من معتمدية الرقاب مساحتها الفي هكتار.