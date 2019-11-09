Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta el Hobb  

الدورة الثالثة لمهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية تراهن على تثمين الحضارة الرومانية وتكرم فقيدي السينما التونسية ''نجيب عياد'' و''شوقي الماجري''

Samedi 09 Novembre 2019

Samedi 09 Novembre 2019
وات - انطلق مساء اليوم السبت بالمسرح البلدي بصفاقس مهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية في دورته الثالثة ليتواصل إلى يوم 14 نوفمبر الجاري، وذلك وسط حضور عدد من عشاق الفن السابع والمولعين بالشأن الثقافي وضيوف الشرف من تونس والمغرب وسوريا وايطاليا مرتدين ملابس تعبق بشذى الحضارة الرومانية والمتوسطية المتجذرة في عمق الموروث الثقافي التونسي.

ويراهن مهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية في دورته الثالثة، التي ستتولي تكريم فقيدي السينما التونسية "نجيب عياد" و"شوقي الماجري" من خلال عرض شريط "مملكة النمل" يوم 11 نوفمبر الجاري وذلك بحضور عدد من ممثلي الفيلم، على إبراز خصائص الحضارة الرومانية والبعد المتوسطي في فسيفساء الموروث الثقافي التونسي، وذلك عبر تثمين هذا الموروث الحضاري القديم وطرح رهانات الحاضر والمستقبل.


وتم افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية بعرض "الحمار"، وهو شريط قصير للمخرج اللبناني "طارق القبلاوي"، وذلك تثمينا لمجهودات الجمعية التونسية للسينمائيين الهواة.

وتتضمن المسابقة الرسمية للمهرجان 14 شريطا من 10 دول وهي : اسبانيا وايطاليا والمغرب والجزائر وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا فضلا عن تونس، سيتم عرضها من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري .
وبالتوازي مع ذلك أعدت إدارة المهرجان عديد الافلام لفائدة المناطق الريفية بصفاقس وعرض شريط "بروتوفارينا" في السجن المدني بصفاقس وذلك بحضور فريق الفيلم ومخرجه "ابراهيم لطيف" .

وستكون السينما التونسية شريكا فاعلا في محتوى الدورة الثالثة لمهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية وذلك عبر تشريك عشرات من تلامذة المعاهد الثانوية في تنشيط ورشات تحليل محتوى الافلام وعرض نموذج لمشروع المكتبة السينمائية يوم الاربعاء 13 نوفمبر بدار الثقافة باب البحر بصفاقس.

كما سيتضمن برنامج الدورة الثالثة لمهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية عديد الورشات في التصوير السينمائي والإخراج السينمائي وكتابة السيناريو إضافة إلى "ماستر كلاس" أول حول دور الإنتاج التونسي الإيطالي في تثمين الموروث الروماني المشترك بمشاركة "رضا التركي" و"منصف حقونة" و"ماستر كلاس" ثان حول المقاربة البيداغوجية لمنتدى نيورك للأفلام الأمازيغية بمشاركة "حبيبة بومليك" و"سبيكة بحري" و"سمير الزغبي".


  
  
     
  
cadre-d8287a9444b92f6e0912a6bf9e735661-2019-11-09 22:23:06






0 de 0 commentaires pour l'article 192418



En continu

السبت 09 نوفمبر 2019 | 12 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:17 14:54 12:10 06:51 05:22
13°
 12° % 66 :الرطــوبة
تونــس 11°
5.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
12°-1119°-1117°-1117°-1218°-13
  • Avoirs en devises
    18325,3

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15026 DT        1$ =2,84500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   897,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573337868|192418 249|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires