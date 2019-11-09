الكرامة القابضة ترشح 14 ملفا لاستكمال عملية الاستحواذ على 80 بالمائة من راس مال شركة خدمات المطارات'' العملية ''

Samedi 09 Novembre 2019
وات - انتقت الكرامة القابضة ، 14 ملفا من بين الملفات التي ابدت اهتماما بشراء مساهمات الدولة البالغة 80 بالمائة في راس مال الشركة المصادرة "العملية" المتخصصة في خدمة المطارات.
ونشرت الكرامة القابضة، على موقعها الالكتروني، قائمة تضمنت شركات وشخصيات ومجموعة شركات،عبرت عن رغبتها في شراء حصة "العملية " التي احدثت سنة 2007 براس مال في حدود 10 الاف دينار.
وتعمل "العملية " في مجال ادارة فضاءات استقبال الركاب في المطارات واحاطة واستقبال المسافرين المقيمين وغير المقيمين عند الوصول والمغادرة والعناية بكبار الشخصيات خلال اقامتهم في تونس.
وكانت الكرامة القابضة، انطلقت في قبول ملفات ابداء الرغبة في الاستحواذ على مساهمات الدولة التونسية، خلال الفترة الممتدة من 10 سبتمبر الى 10 اكتوبر 2019 .
وسيتاح لأصحاب الملفات المرشحة المرور الى مرحلة العرض المالي وسحب ملف طلب العروض (مشروع عقد البيع) والولوج الى البيانات المالية للشركة وملف تنظيم قاعدة البيانات وكذلك زيارة مقر الشركة واقتراح تعديلات على عقد التفويت.
ونشرت الكرامة القابضة، على موقعها الالكتروني، قائمة تضمنت شركات وشخصيات ومجموعة شركات،عبرت عن رغبتها في شراء حصة "العملية " التي احدثت سنة 2007 براس مال في حدود 10 الاف دينار.
وتعمل "العملية " في مجال ادارة فضاءات استقبال الركاب في المطارات واحاطة واستقبال المسافرين المقيمين وغير المقيمين عند الوصول والمغادرة والعناية بكبار الشخصيات خلال اقامتهم في تونس.
وكانت الكرامة القابضة، انطلقت في قبول ملفات ابداء الرغبة في الاستحواذ على مساهمات الدولة التونسية، خلال الفترة الممتدة من 10 سبتمبر الى 10 اكتوبر 2019 .
وسيتاح لأصحاب الملفات المرشحة المرور الى مرحلة العرض المالي وسحب ملف طلب العروض (مشروع عقد البيع) والولوج الى البيانات المالية للشركة وملف تنظيم قاعدة البيانات وكذلك زيارة مقر الشركة واقتراح تعديلات على عقد التفويت.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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