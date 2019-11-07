المنستير: تنظيم 248 نشاطا ضمن برامج الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

Jeudi 07 Novembre 2019



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- تنظم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بالتعاون مع المجتمع المدني 248 نشاطا متنوعا ضمن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف منها الاحتفال الجهوي يوم الجمعة القادم بجامع بورقيبة الحنفي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية عبد الحمير البراري (وات).ويشمل الاحتفال بجامع بورقيبة تقديم محاضرة بعنوان "الشجرة والتشجير في القرآن الكريم والسنة سيّد المرسلين" لرئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية فوزي الصيد، تليها وصلة من المدائح والأذكار مع فرقة سلامية الإمام المازري، ويكون الاختتام بتوزيع جوائز على الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية وتكريم عدد من الإطارات الدينية.ويحتضن معلم مقام الإمام المازري ضمن فعاليات الاحتفال الجهوي بذكرى المولد النبوي يوم السبت القادم تظاهرة احتفالية تشمل عدّة فقرات من بينها وصلة من المدائح والأذكار مع سلامية "السّلام"، وستكون مناسبة لإعداد العصيدة التقليدية بمشاركة الفرع الجهوي لمنظمة التربية والأسرة سيقع توزيعها على الأهالي ضمن العادات الشعبية في الاحتفال بالمولد النبوي.وسجلت مختلف معتمديات الجهة ضمن برامج الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بولاية المنستير تنظيم 248 نشاطا من بينها 52 محاضرة و75 دروسا و46 من الأختام القرآنية و34 من المسابقات في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي و11 مسامرة، حسب ذات المصدر.