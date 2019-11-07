روني الطرابلسي في افتتاح معرض الصناعات التقليدية بالقيروان : سيتم العمل على تنظيم 3 معارض كبرى لترويج الصناعات التقليدية بدل الاكتفاء بمعرض الكرم

Jeudi 07 Novembre 2019



وات

- أكد وزير السياحة روني الطرابلسي أنه سيتم العمل على مساعدة الحرفيين والحرفيات على ترويج منتوجاتهم التقليدية من خلال التفكير في إقامة ثلاثة معارض كبرى على الأقل في السنة مخصصة للصناعات التقليدية بدل الاكتفاء بالمعرض الدولي للصناعات التقليدية بالكرم مرة في السنة.وأضاف الطرابلسي، في تصريح لـ(وات) لدى افتتاحه الدورة الثانية لمعرض الصناعات التقليدية مساء اليوم الاربعاء بفضاء "دار صاحب الطابع" بالقيروان، أن اللباس التقليدي في تونس لم يعد مناسباتيا وأن العديد من الشبان والشابات يبدعون في هذا المجال بابتكارات وابداعات جديدة تحتاج الى مزيد الدعم على مستوى الترويج، مؤكدا على الإحاطة التي توليها هياكل الوزارة للحرفيين على مستوى التكوين والترويج.وبخصوص الاحتفالات التي تشهدها ولاية القيروان هذه الفترة استعدادا للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أفاد الوزير بأنه من المنتظر أن تستقبل الولاية مليون زائر، مضيفا أن الجهة تتمتع بمخزون ثقافي وتاريخي هام يجب تثمينه لاستقطاب السياح.واكد في المقابل على ضرورة إيلاء العناية بمختلف المعالم والمواقع الأثرية على غرار فسقية الأغالبة والحرص على نظافتها استعدادا لاستقطاب السياح والترويج للجهة في الاسواق العالمية وخاصة منها السوق الصينية.واعتبر ان معرض الصناعات التقليدية بالقيروان يعد تظاهرة ستمكن الحرفيين من ترويج منتوجاتهم التقليدية والتعريف بها لترسيخ ثقافة استهلاك الصناعات التقليدية لدى التونسيين وكذلك فرصة لعرض وبيع هذه المنتوجات للزوار الوافدين على مدينة القيروان خلال فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.ومن جانبه أشار المندوب الجهوي للصناعات التقليدية طارق ناجي إلى أن الدورة الثانية للمعرض الوطني للصناعات التقليدية انطلقت امس الثلاثاء وتتواصل الى غاية يوم الاحد القادم بمشاركة 120 عارضا من 23 ولاية، مبرزا أن هذه التظاهرة تهدف الى ترسيخ ثقافة استهلاك الصناعات التقليدية وتعد مواصلة للخطة الترويجية للمنتوج التقليدي التي يقوم بها الديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال سنة 2019.