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قليبية: إنقاذ طفلة جرفتها مياه الأمطار

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - تمكّنت وحدات الحماية المدنية بقليبية من ولاية نابل، اليوم الخميس، من إنقاذ طفلة يناهز عمرها الـ11 سنة، جرفتها المياه بوادي بالجهة، وذلك على إثر نزول كميات هامة من الأمطار، وفق ما ذكره معتمد قليبية مراد بلحاج في تصريح لـ(وات).

وأوضح المصدر ذاته، أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ الطفلة وهي الآن بصحة جيدة، مضيفا أنه تم التدخل لشفط المياه بـ6 منازل بعد تسرب مياه الأمطار إليها، الى جانب إجلاء سيارتين عالقتين.


وذكر بلحاج، إلى سقوط صاعقة رعدية بمنطقة وادي الخطف بقليبية مما تسبب في اتلاف كمية من علف الحياوانات، مبيّنا أن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث في انعقاد دائم منذ أمس الاربعاء لمتابعة الوضع بالتنسيق مع المصالح الجهوية ومصالح الحماية المدنية والبلدية والتجهيز والاسكان والديوان الوطني لتطهير.
وأكد انه تم اتخاذ كافة التدابير الللازمة للتوقي من التقلبات الجوية.
هذا وأشار إلى أن كميّة الامطار التي نزلت خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11 صباحا ومنتصف نهار اليوم الخميس قدرت بـ51 مم.

  
  
     
  
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