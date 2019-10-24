المنستير: قريبا تقديم رؤية جديدة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في أفق 2030 (مدير عام الوكالة)

Jeudi 24 Octobre 2019



وات

- تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يوم 12 نوفمبر المقبل، رؤية جديدة للوكالة في أفق 2030 ، وفق ما أفاد به المدير العام للوكالة، يوسف فنيرة، في تصريح لـ(وات) اليوم الخميس، على هامش زيارته إلى مكتب التشغيل والعمل المستقل بالمنستير.وسترتكز هذه الرؤية، على رقمنة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والاتصال، والجودة، والتأهيل إذ سيقع إحداث أكاديمية التكوين للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تستهدف تكوين إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وإطارات من دول افريقيا.وسيقع ضمن الرؤية الجديدة للوكالة سنة 2030 أيضا، العمل على ضبط خصوصيات مكتب التشغيل النموذجي وفضاء المبادرة النموذجي، انطلاقا من ضرورة رد الاعتبار للمبادرة، حسب مدير عام الوكالة، مشيرا إلى عمل لجنة وطنية على هذا الأمر، وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني لتطوير فضاءات المبادرة، حتى تكون متماشية مع الشباب ومتطلبات العصر.وذكر انه وفي هذا السياق، باشر سلسلة من الزيارات الميدانية لمختلف ولايات الجمهورية للاستماع إلى مشاغل طالبي الشغل وأصحاب المؤسسات ومختلف مكوّنات منظومة التشغيل والتكوين، مشيرا الى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تتوفر على قاعدة معطيات واسعة وهامّة ستقع الاستفادة منها لمزيد تقييم مختلف برامجها.