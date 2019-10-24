التونسي يستهلك يوميا ما بين 10 و12 غراما من الملح مقابل احتياجات تقتصر على 4 و 5 غ فقط

Jeudi 24 Octobre 2019



وات

- يستهلك التونسي ما بين 10 و12 غراما من الملح يوميا في حين ان حجم الاحتياجات اليومية للفرد من هذه المادة يقتصر على ما بين 4 و5 غ فقط، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية ليلى عبيد.واعتبرت عبيد اليوم الخميس على هامش انطلاق الدورة 39 للمؤتمر الوطني لطب القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية أن المواطن التونسي مدعو اليوم الى خفض استهلاك الملح واعتماد نمط حياة صحي يرتكز على ممارسة الأنشطة البدنية ومقاطعة التدخين من أجل التوقي من الأمراض القلبية التي تمثل، وفق تأكيدها، أحد أكثر أسباب الوفيات في تونس.ولاحظت قائلة "نشهد اليوم تفاقما في مخاطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أدى الى انتشار هذه الأمراض وتسجيل عدد ملحوظ في الاصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية التي أضحت تصيب حتى فئة الشباب".وكشفت المتحدثة أن تونسيا واحدا من بين اثنين ممن تجاوز سنهم 30 عاما مصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم، وأن نسبة الاصابة بمرض السكري في تونس تقدر ب 15 بالمائة، مشيرة الى ان 30 بالمائة من التونسيين يعانون من السمنة و50 بالمائة من مجموع السكان في تونس من المدخنين.ووصفت رئيسة الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية، هذه الأرقام بالمفزعة، وتستوجب التحرك التعبئة من أجل مكافحة أمراض القلب والشرايين في تونس بالاعتماد على التثقيف الصحي وتوعية المرضى.يشار الى ان هذا المؤتمر العلمي الذي يتواصل الى غاية يوم 26 أكتوبر الجاري، سجل حضور حوالي أكثر من 800 مشارك من بينهم محاضرون من بلدان مغاربية وافريقية ومن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، سيتدارسون أهم المستجدات في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وسبل التوقي منها.ويتزامن انعقاد المؤتمر الوطني لطب القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية مع تنظيم الدورة السابعة للمؤتمر الفرنكفوني لتصوير القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية والدورة الأولى للأيام الفرنكوفونية التونسية لارتفاع الضغط الدم.