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الرابطة الاولى - نتائج الدفعة الثانية لمباريات الجولة الخامسة

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت يوم الخميس:

الخميس 24 اكتوبر 2019


في المظيلة نجم المتلوي 0 النادي الافريقي 2 ياسين الشماخي (64 و82 من ركلة جزاء)

في تطاوين اتحاد تطاوين 0 النجم الساحلي 1 مرتضى بن وناس (78)

في المنزه الترجي الرياضي 4 الياس الشتي (6) رائد الففادع (38) انيس البدري (43 و90 زائد 4 من ركلتي جزاء) اتحاد بن قردان 1 ميلو دوس سانتوس (49 من ركلة جزاء)

الاربعاء 23 اكتوبر 2019

في العالية النادي البنزرتي 1 ابوبكر تراوري (17) النادي الصفاقسي 2 حمزة الجلاصي (61) علاء المرزوقي (65)

في القيروان شبيبة القيروان 0 الملعب التونسي 1 بلال ايت مالك (1)

في سليمان مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (65) نادي حمام الانف 2 مارسيلين كوكبو (79) ربيع بوزيد (84)

في المنستير الاتحاد المنستيري 2 الياس الجلاصي (53 من ركلة جزاء) انطوني اكبوتو (55) هلال الشابة 0

  
  
     
  
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