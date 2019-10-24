المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو الى تنفيذ اضراب عام وطني يوم 4 نوفمبر القادم

Jeudi 24 Octobre 2019



وات

- دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان كافة طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين لتنفيذ اضراب عام وطني يوم 4 نوفمبر القادم على خلفية ما وصفته بالقرار التعسفي لطرد الطالب وجيه ذكار من كلية الطب لمدة اربعة اشهر لنشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.وأفادت المنظمة في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم الخميس أنه تم اتخاذ قرار الاضراب بعد التشاور مع قواعدها وأمام الغياب التام لبوادر حوار مع مسؤولي كلية الطب بتونس أو باقي المتدخلين بخصوص قرار الطرد.وطالبت في هذا الصدد بإلغاء هذا القرار المعارض للنصوص القانونية منها الامر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها خاصة منه الفصلين عدد 50 و51 وأخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تبعات هذا القرار اضافة لمطالبة الطرف الحكومي بسداد أجور الأطباء الشبان لشهري التربص الاضافي جانفي و فيفري 2019 المقرر تعسفيا من قبل السلطات حسب ما نص عليه القانون حسب نص البيان.ونددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بمحاولات السلطات الاكاديمية لإقصائها المعتمد من الحوارات وعدم الاعتراف بها كممثل لطلبة الطب وللأطباء الشبان.وكان رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري قد أفاد في تصريح سابق ل(وات) ان المنظمة رفعت قضية لدى المحكمة الإدارية ضد ادارة كلية الطب بتونس بسبب قرار الطرد الصادر عن مجلس التأديب بكلية الطب بتونس والذي يعود الى بداية شهر سبتمبر 2019 مع انطلاق السنة الجامعية دون اصدار قرار رسمي عن جامعة تونس المنار.وأوضح في هذا الشأن ان القرار جاء في اطار اجراء تأديبي اتخذه مجلس التأديب بكلية الطب بتونس انبنى على خلل اجرائي اذ أن قرارات الطرد يتم اعلانها من طرف جامعة تونس المنار باعتبار أن كلية الطب بتونس تعد من بين المؤسسات التابعة لها كما انه ارتكز على تسليط عقوبة تم فيها تجاوز القانون من خلال اتهام الطالب برفع واجب التحفظ اثر نشره تدوينة على "الفايس بوك" تحدث فيها عن تعطل أجهزة التكييف بمكتبة الكلية وعدم تخصيص الوقت الكافي للطلبة للمراجعة حسب تعبيره.يذكر ان الطالب بالسنة رابعة بكلية الطب وجيه ذكار الذي صدر في حقه قرار الطرد كان أكد في تصريح سابق ل(وات) انه قام بنشر تدوينة بصفحة مغلقة خاصة بالطلبة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" خلال شهر جوان 2019 أي اثناء فترة الامتحانات وأثار من خلالها مسألة غلق المكتبة على مدى 4 ايام وعدم تشغيل المكيف وعدم توفر الانترنات مما انعكس بشكل مباشر على سير فترة مراجعة الامتحانات داعيا الى ايجاد حل لهذه الإشكاليات المطروحة.وأضاف ذكار في هذا الشأن ان عميد الكلية أحاله على مجلس التأديب بتهمة تجاوز واجب التحفظ ونشر المغالطات حول الادارة والثلب وتم منعه من الالتحاق بمقاعد الدراسة يوم 10 سبتمبر الجاري دون تمكينه من قرار الطرد مؤكدا حرمانه من حقه في الوثائق اللازمة لاستكمال ملفه القضائي وتعمد تعطيل اجراءات الشكاية.واعتبر المتحدث ان ما تعرض اليه من مظلمة يعد تجاوزا خطيرا للسلطة الاكاديمية بحرمانه من حقه في القيام بتربصاته طيلة خمسة اشهر وهو عبارة عن رسوب آلي وذلك على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن رأيه ازاء بعض الاخلالات بالكلية لافتا الى انه سيتم الالتجاء للقضاء لإنصافه.