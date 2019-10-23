قابس: وفاة شخصين في حادث مرور بالطريق الحزامية للمدينة على مستوى منطقة رأس الوادي بشنني

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - أسفر حادث مرور جد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء بالطريق الحزامية لمدينة قابس على مستوى منطقة رأس الوادي بشنني عن وفاة شخصين على عين المكان كانا على متن شاحنة متوسطة الحجم محملة بالزيتون ومتجهة نحو الجنوب، وفق ما عاينه صحفي (وات).
وتمثلت صورة الحادث في اصطدام هذه الشاحنة بأخرى ثقيلة من الخلف كانت متوقفة بوسط الطريق بسبب عطب فني ولم يتمكن سائق الشاحنة الهالك من رؤيتها بسبب الظلام، وقد تمكن أعوان الحماية المدنية والأمن بقابس الغربية من إخراج الجثتين.
يشار الى ان الطريق الحزامية لمدينة قابس، وباستثناء المفترقات الموجودة فيها وجزئها الجنوبي، قد بقيت منذ انجازها قبل الثورة بدون إنارة، وقد تم في سنة 2011 انجاز مشروع لهذا الغرض إلا انه قد تعطل ولم يقع استغلاله إلى اليوم.
وتمثلت صورة الحادث في اصطدام هذه الشاحنة بأخرى ثقيلة من الخلف كانت متوقفة بوسط الطريق بسبب عطب فني ولم يتمكن سائق الشاحنة الهالك من رؤيتها بسبب الظلام، وقد تمكن أعوان الحماية المدنية والأمن بقابس الغربية من إخراج الجثتين.
يشار الى ان الطريق الحزامية لمدينة قابس، وباستثناء المفترقات الموجودة فيها وجزئها الجنوبي، قد بقيت منذ انجازها قبل الثورة بدون إنارة، وقد تم في سنة 2011 انجاز مشروع لهذا الغرض إلا انه قد تعطل ولم يقع استغلاله إلى اليوم.
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Par:karimyousef (France )
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