المحكمة الإدارية تقرر إسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب بدائرة بن عروس ومقعد لحركة الشعب بدل نداء تونس وإلغاء كامل النتائج الأولية بدائرة ألمانيا

Mardi 22 Octobre 2019
وات - أقرت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، قبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، فضلا عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
وقد أنهت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، نظرها في المائة واثنين قضية (102) المتعهد بها في سياق الطور الاول لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وفق بلاغ صادر عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة.
وأفادت المحكمة الإدارية، بأنه تمّ التصريح بالأحكام وفق محاضر النطق التالية :
- أربعون حكما (40) بالرفض شكلا.
- تسعة وخمسون حكما (59) بالرفض أصلا.
- ثلاثة أحكام بقبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، تتضمن حكمان بتغيير نتائج الانتخابات فقط، فيما يتعلق بترتيب المقاعد الفائزة على مستوى المقعد الأخير، بإسناده لقائمة عوض قائمة أخرى، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، وحكم واحد بإلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
اقرأ أيضا: تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء البرلمان الجدد
وأكدت في بلاغها، أنه طبقا لأحكام القانون الانتخابي، تخضع جميع الأحكام الصادرة إلى الطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقا للصيغ والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.
اقرأ أيضا: المحكمة الإدارية تلغي كامل النتائج الأولية بدائرة ألمانيا
وكان عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنيس الجربوعي، صرح أمس الإثنين ل (وات)، بأنّ الهيئة ستطعن في قرار المحكمة الإدراية الصادر إبتدائيّا، والمتعلّق بإعادة المقعد الذي فاز به حزب الرحمة في دائرة بن عروس، والذي سحب منه وأسند إلى حركة الشعب، وذلك على إثر قبولها للطعن الذي تقدّم به الحزب المذكور شكلا وأصلا.
وأوضح أنّ الهيئة ستستأنف قرار المحكمة الإدارية في الآجال القانونيّة (3 أيام من تاريخ صدور القرار الإبتدائي)، شأنها شأن حركة الشعب، التي ستستأنف القرار أيضا، على حد قوله.
وقد أنهت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، نظرها في المائة واثنين قضية (102) المتعهد بها في سياق الطور الاول لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وفق بلاغ صادر عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة.
وأفادت المحكمة الإدارية، بأنه تمّ التصريح بالأحكام وفق محاضر النطق التالية :
- أربعون حكما (40) بالرفض شكلا.
- تسعة وخمسون حكما (59) بالرفض أصلا.
- ثلاثة أحكام بقبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، تتضمن حكمان بتغيير نتائج الانتخابات فقط، فيما يتعلق بترتيب المقاعد الفائزة على مستوى المقعد الأخير، بإسناده لقائمة عوض قائمة أخرى، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، وحكم واحد بإلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
اقرأ أيضا: تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء البرلمان الجدد
وأكدت في بلاغها، أنه طبقا لأحكام القانون الانتخابي، تخضع جميع الأحكام الصادرة إلى الطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقا للصيغ والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.
اقرأ أيضا: المحكمة الإدارية تلغي كامل النتائج الأولية بدائرة ألمانيا
وكان عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنيس الجربوعي، صرح أمس الإثنين ل (وات)، بأنّ الهيئة ستطعن في قرار المحكمة الإدراية الصادر إبتدائيّا، والمتعلّق بإعادة المقعد الذي فاز به حزب الرحمة في دائرة بن عروس، والذي سحب منه وأسند إلى حركة الشعب، وذلك على إثر قبولها للطعن الذي تقدّم به الحزب المذكور شكلا وأصلا.
وأوضح أنّ الهيئة ستستأنف قرار المحكمة الإدارية في الآجال القانونيّة (3 أيام من تاريخ صدور القرار الإبتدائي)، شأنها شأن حركة الشعب، التي ستستأنف القرار أيضا، على حد قوله.
En continu
- 02:31 النهضة في ورطة ...
- Hier 21:08 انطلاق تظاهرة أكتوبر الموسيقى بالدندان
- Hier 18:58 1،700 مليون تونسي يزورون الجزائر خلال 2019
- Hier 18:49 أما أن تكونوا مع الحكومة... أو فلتصمتوا
- Hier 18:44 أمنيات قليلة أمام حكامنا الجدد
- Hier 17:17 رئيس الجمهورية يستقبل نبيل بافون
- Hier 14:19 الرّئيس قيس سعيّد يصرّح بمكاسبه
- Hier 12:54 أردوغان يستقبل زعيم حركة النهضة ''الغنوشي''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:03
|17:36
|15:09
|12:11
|06:33
|05:06
|
28°
|28°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|28°-22
|28°-22
|22°-17
|23°-16
|23°-15
Follow @babnet_Tunisie
(281 985) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 860) آخر عمليات سبر الآراء..
(129 591) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 645) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 94 067) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 093) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 929) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 89 008) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 692) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 392) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 84 773) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 68 949) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 621) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 252) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 651) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 871) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 477) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 62 246) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 251) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 916) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:legitme (Tunisia )
Sur: سعيد الجزيري: نحن حزب مدني لن نتحالف مع النهضة وسنصطفّ في المعارضة