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مدنين: بحارة ميناء الصيد البحري بجربة حومة السوق يحتجون بسبب عدم استغلال الرافعة منذ تركيزها في أفريل 2018

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
وات - نفّذ، اليوم الاثنين، عدد من بحارة ميناء الصيد البحري بجربة حومة السوق، وقفة احتجاجية أمام الرافعة التي لم يتمكنوا، منذ تركيزها في شهر أفريل 2018، من استغلالها رغم حاجتهم الأكيدة لها، مطالبين بتشغيلها كي يستفيد منها البحارة، خاصة وأن بقاءها في مثل هذه الوضعية دون استغلال يكلفهم عناء التنقل إلى قابس أو جرجيس، فضلا عن أنه يعرّض الرافعة الى التآكلها والصدأ.

ووصفوا في هذا الصدد، عدم استغلال هذه الرافعة التي تكلفت استثمارات هامة، بمثابة "المهزلة والفضيحة"، خاصة وأن وزارة الفلاحة كانت وعدت بالاسراع في تشغيلها، الأمر الذي يثير، وفقهم، عدة تساؤلات، محملين المسؤولية الى وزير الفلاحة الذي تسلم المشروع في حاويات دون التثبت من وضعية هذه الآلة، على حد تعبيرهم.
هذا ويجهل البحارة سبب عدم تشغيل الرافعة، معبرين عن أسفهم لما آلت إليه من وضعية مزرية.

وهددوا بتحركات تصعيدية احتجاجا على هذا الوضع، قد تصل إلى حد غلق الميناء وإيقاف كل خدماته، حسب قولهم.

  
  
     
  
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