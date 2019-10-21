المنستير: اللّجنة الجهوية المشتركة لتأمين المؤسسات التربوية تطالب بتخصيص قاعات مراجعة للتلاميذ

Lundi 21 Octobre 2019
وات - دعت اللّجنة الجهوية المشتركة لتأمين المؤسسات التربوية بالمنستير، مديري المؤسسات التربوية بالجهة لتخصيص قاعات مراجعة للتلاميذ وعدم السماح لهم بمغادرة المؤسسة التربوية خلال ساعات الفراغ، وذلك خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر الولاية بالجهة.
ودعت اللّجنة المندوبية الجهوية للتربية ايضا إلى تطوير منظومة التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية وتركيز كاميرات مراقبة ببعض هذه المؤسسات ومزيد التنسيق مع السلطة المحلية والمصالح الأمنية لمعالجة مختلف المسائل المتعلقة بعمليات السرقة والتخريب ولضمان نجاعة التدخل السريع للتصدي لأعمال العنف المسلط على التلاميذ والإطار التربوي داخل المؤسسات التربوية أو خارجها من قبل غرباء عن المؤسسات التربوية.
هذا وتسجل العديد من المؤسسات التربوية بولاية المنستير، ضعفا على مستوى التأمين الذاتي بسبب النقص في الموارد البشرية خاصة الحراس وقصر علو أسوارها أو عدم إحكام غلق أبوابها، ما ساهم في تعرضها بعد 14 جانفي 2011 إلى عدّة عمليات تخريب أو سرقة لمعدات بيداغوجية ووحدات إعلامية ووحدات صحية، علاوة على انتشار بعض الظواهر المحفوفة بالمخاطر في محيط المؤسسات التربوية.
يذكر انه حضر هذا الاجتماع، الذي أشرف عليه المعتمد الأوّل، طارق البكوش، كلّ من المندوب الجهوي للتربية، المنجي سليم، والمعتمدون ورؤساء البلديات ورؤساء مناطق الأمن الوطني وممثلي مختلف المصالح الأمنية ذات الصلة.
ودعت اللّجنة المندوبية الجهوية للتربية ايضا إلى تطوير منظومة التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية وتركيز كاميرات مراقبة ببعض هذه المؤسسات ومزيد التنسيق مع السلطة المحلية والمصالح الأمنية لمعالجة مختلف المسائل المتعلقة بعمليات السرقة والتخريب ولضمان نجاعة التدخل السريع للتصدي لأعمال العنف المسلط على التلاميذ والإطار التربوي داخل المؤسسات التربوية أو خارجها من قبل غرباء عن المؤسسات التربوية.
هذا وتسجل العديد من المؤسسات التربوية بولاية المنستير، ضعفا على مستوى التأمين الذاتي بسبب النقص في الموارد البشرية خاصة الحراس وقصر علو أسوارها أو عدم إحكام غلق أبوابها، ما ساهم في تعرضها بعد 14 جانفي 2011 إلى عدّة عمليات تخريب أو سرقة لمعدات بيداغوجية ووحدات إعلامية ووحدات صحية، علاوة على انتشار بعض الظواهر المحفوفة بالمخاطر في محيط المؤسسات التربوية.
يذكر انه حضر هذا الاجتماع، الذي أشرف عليه المعتمد الأوّل، طارق البكوش، كلّ من المندوب الجهوي للتربية، المنجي سليم، والمعتمدون ورؤساء البلديات ورؤساء مناطق الأمن الوطني وممثلي مختلف المصالح الأمنية ذات الصلة.
En continu
- Hier 21:26 واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي
- Hier 20:55 حملة نظافة كبرى في عدد من المدن التونسية
- Hier 20:52 وسام الشّرف لخير خلف
- Hier 20:25 ورقة لبنانية.. ورقة تونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:04
|17:37
|15:10
|12:11
|06:32
|05:05
|
24°
|24°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|24°-23
|28°-21
|29°-22
|28°-20
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
(281 849) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 797) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 900) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 530) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 93 890) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 92 823) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 839) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 88 448) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 619) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 362) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 83 794) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 68 100) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 604) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 226) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 595) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 495) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 215) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 424) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 61 176) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 896) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:mandhouj (France )
Sur:''الشعب السويسري'' يتصدر الانتخابات البرلمانية بنسبة 25.6 بالمئة، حسب النتائج الأولية