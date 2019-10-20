سليانة: انطلاق أشغال المسبح البلدي المغطى

Dimanche 20 Octobre 2019
وات - انطلقت، يوم الخميس المنقضي، أشغال المسبح البلدي المغطى بالحي الإداري بسليانة، على أن تنتهي خلال الصيف القادم (صيف 2020)، وفق ما ذكره رئيس بلدية سليانة، عبد الحميد العكرمي الهمامي، لمراسلة (وات) بالجهة.
وأضاف ذات المصدر، أن المشروع يضم مسبحا نصف أولمبي، وفضاء رياضيا بكلفة جملية تقدر بـ7،5 مليون دينار، مبرزا أهمية هذا المشروع الترفيهي لمتساكني الجهة، خاصة الشباب منهم، باعتباره فرصة لمحبي رياضة السباحة لممارستها، فضلا عن أنه سيكون لبنة جديدة على المستوى الرياضي لبلدية سليانة.
وأضاف ذات المصدر، أن المشروع يضم مسبحا نصف أولمبي، وفضاء رياضيا بكلفة جملية تقدر بـ7،5 مليون دينار، مبرزا أهمية هذا المشروع الترفيهي لمتساكني الجهة، خاصة الشباب منهم، باعتباره فرصة لمحبي رياضة السباحة لممارستها، فضلا عن أنه سيكون لبنة جديدة على المستوى الرياضي لبلدية سليانة.
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