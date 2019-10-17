''نظف بلادك'' حملة مواطنة تطوعية تلاقي الصدى الإيجابي لدى عديد الأطراف

Jeudi 17 Octobre 2019



وات

- في رسالة بالغة الأهمية تحت عنوان "نظف بلادك" تنظم يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، حملة مواطنة تطوعية واسعة لتنظيف الأنهج والأحياء.وانطلقت حملات النظافة التطوعية تحت شعار "حالة وعي"، التي تمت الدعوة إليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إثر اجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم 13 أكتوبر 2019، لتشمل مختلف الجهات االتونسية بعد أن لاقت صدى إيجابيا في عديد المدن على غرار ولاية توزر والمنستير وقفصة وصفاقس وقابس القصرين.وكان للحملة الصدى الإيجابي، أيضا، لدى وزارة الشؤون المحلية والبيئة لتتفاعل معها وتدعو البلديات لتعبئة جميع الإمكانيات من آليات ومعدات وأكياس في سبيل معاضدة هذه المبادرة التطوعية المواطنية.ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بدوره، إلى التفاعل مع المبادرة ليصدر بيانا عبر فيه عن مساندته للحملة وعن استعداد هياكله واتحاداته الجهوية والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة لتقديم الدعم لهذه المبادرة التطوعية التلقائية.مطلقو الحملة دعوا الجميع للمشاركة "لتكون تونس أجمل". هي "حالة وعي شعب" تأتي في ظل واقع بيئي متدهور مع تكدس أكوام الفضلات على قارعة الطريق داخل الأحياء وأمام المنازل وحتى في الشوارع الكبرى.ولم تشمل الحملات التطوعية التنظيف فقط بل قام المتطوعون بتزيين وزرع الورود ودهن الأرصفة ورسم ممرات التلاميذ أمام المدارس.ولم يكتف المتفاعلون مع هذه الحملة بهذا الحد بل بادرت مجموعة من الشباب بالمهدية بالغوص لتنظيف قاع البحر."تونس تتغير" هو شعار، أيضا، لسلسلة من الحملات وثقتها صور أثثت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وامتلأت هذه الصفحات بمقترحات مختلفة على غرار مقترح تزويق حاويات الفضلات والإكثار منها داخل الأحياء وتخصيص كل حاوية لصنف معين من الفضلات.وصلت رسالة "نظف بلادك" إلى كل ولايات تونس، لتبث موجة من الطاقات الإيجابية لدى الشعب التونسي، لتلهم الشباب بأفكار لإطلاق حملات أخرى مثل حملة ازرع تونسي واستهلك تونسي وازرع مليون شجرة يوم عيد الشجرة (12 نوفمبر من كل سنة) إلى جانب حملة أخرى لإطعام 120 شخص دون مأوى.وستشهد حديقة الحيوانات في البلفدير، الفضاء، الذي يعد المتنفس الوحيد لسكان العاصمة، يوم السبت 19 أكتوبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا، حملة نظافة وإجراء فحوصات على الحيوانات من قبل بياطرة متطوعين.بدأت الحكاية بفكرة وأيقن عدد من الشباب أنه يمكن للحلم أن يتحول إلى حقيقة، فهل انطلق، فعلا، قطار التغيير في تونس؟