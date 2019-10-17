أريانة: أعوان وعملة بلدية سيدي ثابت ينفذون إضرابا حضوريا عن العمل على خلفيّة عدد من المطالب

Jeudi 17 Octobre 2019



وات

- نفّذ عملة وأعوان بلدية سيدي ثابت من ولاية أريانة إضرابا حضوريا، كامل اليوم الخميس، على خلفية عدد من المطالب المهنية والاجتماعية، وفق ما ذكره الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان وعملة البلدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، فيصل الغربي، في تصريح لـ(وات) .واعتبر المسؤول النقابي، أن من أهم النقاط الخلافية مع رئيس بلدية سيدي ثابت هو "رفضه انتداب الاعوان المباشرين بالبلدية (9 أعوان) وإصراره على الانتدبات الخارجية، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الاولوية في الانتداب لاعوان وأبناء البلدية المباشرين، خاصة وأنهم يعيشون وضعية اجتماعية هشة"، على حد تعبيره.وأضاف قوله أن "ظروف العمل بالمستودع غير ملائمة في غياب أبسط المرافق الصحية الى جانب عدم حصول الاعوان على مستحقاتهم الضرورية من حليب وملابس شتوية وقفازات العمل بعنوان سنة 2019".ومن جهته، وأكد الكاتب العام الجهوي المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بأريانة، كمال الغيلوفي، أن "الحوار مع رئيس البلدية يبقى مفتوحا لفض الاشكاليات المهنية العالقة"، مشيرا الى ان "الاتحاد التونسي للشغل يطالب بتشريك الطرف النقابي في لجنة الانتدابات بالبلدية وانه سيدافع عن منظوريه لتحسين ظروف العمل وتمكينهم من حقهم المشروع في الانتداب وذلك لتحسين الظروف الاجتماعية لعمال الحضائر والمتعاقدين"، وفق تعبيره.وفي سياق متصل، أكّد رئيس بلدية سيدي ثابت، محجوب الطرودي، في تصريح لـ(وات)، أن "من أولويات المجلس البلدي منذ تنصيبه تسوية الاوضاع الهشة لعملة الحضائر والبلديين المباشرين المتعاقدين لتنقية المناخ الاجتماعي صلب البلدية وتحسين الاوضاع الاجتماعية للبلديين"، لافتا الى أنه تم "الانطلاق فعليا في تسوية وضعية أربعة أعوان ممن تجاوزوا السن القانونية للانتداب في انتظار النظر في بقية المطالب من خلال تمكين المباشرين من المشاركة في المناظرات"، ونفى أن يكون قد أخل بواجبه في هذا المجال، حسب قوله.هذا وأكّد رئيس البلدية "الحاجة لانتداب نحو 14 عونا (6 عملة و5 أعوان حراسة و3 سواق) من خارج البلدية وهو حق مشروع، لكنه لن يكون على حساب البلديين المباشرين مثلما روجوا لذلك".وبخصوص مستحقات الاعوان والعملة من الحليب واللباس الشتوي والقفازات، قال رئيس البلدية "لقد تم توزيع كافة المستحقات قبل أقل من شهر بعنوان سنة 2018 وهو إجراء معمول به حسب آليات العمل البلدي والاداري والمالي المتوفرة، كما تم التعاقد مع أحد المقاولين لتهيئة المستودع البلدي وإحداث وحدات صحيّة ملائمة ومن المنتظر أن تنطلق أشغال التهيئة في اقرب الآجال لتحسين ظروف العمل لعملة المستودع وللبلديين بصفة عامة".