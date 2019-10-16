التشكيلات العسكرية تحجز 34 كلغ من المصوغ و655 هاتف جوال على متن سيارة ليبية

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- تمكنت التشكيلات العسكرية، العاملة بمنطقة المرة بقطاع بن قردان، ليلة البارحة 15 أكتوبر 2019، من حجز سيارة مشبوهة ،واجبار راكبيها على التوقف كان على متنها 34 كلغ من المصوغ ومئات الهواتف الجوالة وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني.وأوضحت الوزارة أن التشكيلات العسكرية قامت في مرحلة أولى باطلاق أعيرة نارية تحذيرية ثم في مرحلة ثانية في اتجاه عجلات السيارة مما أسفرعن اصابة راكبي السيارة (شخصان من جنسية ليبية)على مستوى البطن مضيفة أن حالتهما لا تكتسي خطورة كبيرة حيث تم نقلهما على متن سيارة اسعاف عسكرية وتسليمهما إلى الحماية المدنية التي أمنت وصولهما إلى المستشفى الجهوي ببن قردان أين تلقيا الاسعافات الأولية.وبتفتيش السيارة (نوع تويوتا) التي لم تكن تحمل لوحات منجمية ،حجزت التشكيلات العسكرية 34 كلغ من المصوغ تفوق قيمته المالية 4 مليون دينار و655 هاتف جوال بقيمة تتجاوز 50 ألف دينار ومنظار نهاري وآخر ليلي وهواتف جوالة من نوع الثريا وجهاز اتصال لاسلكي.وأكدت الوزارة أنه تم الاحتفاظ بكامل المحجوز لدى الطرف العسكري في انتظار تسليمه إلى المصالح الديوانية بالجهة.عدل