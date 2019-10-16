Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - 3ayez Tensani  

محرز بوصيان: لا نتمحل المسؤولية في عدم مشاركة الملولي في الالعاب العالمية الشاطئية بالدوحة

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - أوضح محرز بو صيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية في تصريح صحفي ان اللجنة لم ترى مانعا في مشاركة اسامة الملولي في بطولة العالم للالعاب الشاطئية التي تقام بالدوحة وان اللجنة وافقت على طلب تقدم به اسامة الملولي بشرط موافقة الجامعة التونسية للسباحة مضيفا " لموقع "هنا تونس" ان " الجامعة صاحبة القرار يبدو انها رفضت مشاركة السباح التونسي".
وشارك محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في أشغال الجمعية العمومية لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الفرونكوفونية امس بالدوحة بمناسبة الألعاب العالمية الشاطئية الأولى.


  
  
     
  
cadre-4db8c94c920fa787861b02bd37d8fd13-2019-10-16 10:16:23






0 de 0 commentaires pour l'article 191063



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 | 17 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:10 17:44 15:15 12:12 06:27 05:01
24°
 26° % 60 :الرطــوبة
تونــس 19°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
26°-1927°-1829°-2032°-2132°-21
  • Avoirs en devises
    18537,5

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14431 DT        1$ =2,85335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   1451,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571222919|191063 1307|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires