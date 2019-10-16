محرز بوصيان: لا نتمحل المسؤولية في عدم مشاركة الملولي في الالعاب العالمية الشاطئية بالدوحة

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - أوضح محرز بو صيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية في تصريح صحفي ان اللجنة لم ترى مانعا في مشاركة اسامة الملولي في بطولة العالم للالعاب الشاطئية التي تقام بالدوحة وان اللجنة وافقت على طلب تقدم به اسامة الملولي بشرط موافقة الجامعة التونسية للسباحة مضيفا " لموقع "هنا تونس" ان " الجامعة صاحبة القرار يبدو انها رفضت مشاركة السباح التونسي".
وشارك محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في أشغال الجمعية العمومية لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الفرونكوفونية امس بالدوحة بمناسبة الألعاب العالمية الشاطئية الأولى.
وشارك محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في أشغال الجمعية العمومية لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الفرونكوفونية امس بالدوحة بمناسبة الألعاب العالمية الشاطئية الأولى.
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Par:BABANETTOO (France )
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