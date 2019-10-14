النجم الساحلي: مفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي البير كارتيي

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- بلغت المفاوضات بين النجم الرياضي الساحلي والمدرب الفرنسي ألبير كارتيي اشواطا متقدمة من اجل توقيع عقد للاشراف على المقاليد الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل فوزي البنزرتي .وفي تصريح ل "وات" مساء اليوم الاثنين اعتبر مصدر مسؤول من النجم " ان المفاوضات بلغت بالفعل اشواطا متقدمة بين هيئة النجم الساحلي والمدرب الفرنسي من اجل توقيع العقد .. لكن التوقيع الرسمي لم يتم الى حد الساعة " مشيرا الى ان " بعض بنود العقد فضلا عن المسائل المادية مازالت محل نقاش وتفاوض بين الجانبين " .وقد درب كارتييي (58 سنة) عدد من الاندية الفرنسية على غرار سوشو وغانغون وماتز واجاكسيو اخر فريق اشرف عليه الى حدود شهر اكتوبر 2018 .وكان رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي اعلن يوم 25 سبتمبر الانفصال بالتراضي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم السابق فوزي البنزرتي مباشرة على اثر الخروج من الدور السادس عشر لكاس محمد السادس للاندية العربية البطلة امام شباب الاردن.كما اوضح رئيس النجم وقتها ان الهيئة المديرة اتخذت خلال اجتماع عاجل جملة من القرارات الاخرى اهمها قبول استقالات رئيس فرع اكابر كرة القدم مهدي العجيمي والمدير الرياضي عماد المهذبي والكاتب العام عادل غيث الذي تم تعويضه بحمودة بوعزة مضيفا انه تقرر ايضا الدعوة الى عقد جلسة عامة تقييمية واخرى خارقة للعادة انتخابية في ظرف لا يتجاوز غرة نوفمبر المقبل.وجدير بالذكر ان فريق جوهرة الساحل قام خلال الايام الاخيرة بتعيين لاعبه الدولي السابق كريم حقي في خطة مدير رياضي .