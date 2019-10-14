دورة نينغبو الصينية - مالك الجزيري في الدور الثاني

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- يواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري في الدور الثاني لدورة نيغبو الصينية التي تقام من 14 الى 20 اكتوبر الجاري على ملاعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها حوالي 162 الف دولار، البرتغالي فريديريك فيريرا (المصنف 234 عالميا) .وكان الجزيري الذي تقدم مركزا واحدا في تصنيف اللاعبين المحترفين للتنس الصادر اليوم الاثنين ليصبح في المرتبة 148 عالميا، اعفي من خوض الدور الاول.وللتذكير، خرج الجزيري من الدور ثمن النهائي من دورة نور سلطان 2 الكازاخستانية اثر خسارته امام التشيكي توماس ماشاك المصنف 365 عالميا 0-2 (6-7 و6-7) يوم 3 اكتوبر الجاري.