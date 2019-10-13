البطولة الافريقية للتجديف - 12 بلدا في الموعد

Dimanche 13 Octobre 2019
وات - تحتضن تونس بداية من الغد والى غاية يوم 16 اكتوبر الجاري البطولة الافريقية للتجديف (اواسط ووسطيات واقل من 23 سنة رجال وسيدات واكابر وكبريات) بمشاركة 12 بلدا هي تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر واوغندا والكتو ديفوار ونيجيريا والبنين وانغولا وناميبيا والزمبابوي.
وجدير بالتذكير ان الثنائي التونسي نور الهدى الطيب وخديجة الكريمي ضمن ترشحه الى دورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال صائفة 2020 بعدما احرز المركز الاول لسباق زوجي الكبريات خفيف الوزن على مسافة 2000 متر وذلك ضمن التصفيات التاهيلية الافريقية صباح السبت بالمجرى الدولي للبحيرة.
وجدير بالتذكير ان الثنائي التونسي نور الهدى الطيب وخديجة الكريمي ضمن ترشحه الى دورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال صائفة 2020 بعدما احرز المركز الاول لسباق زوجي الكبريات خفيف الوزن على مسافة 2000 متر وذلك ضمن التصفيات التاهيلية الافريقية صباح السبت بالمجرى الدولي للبحيرة.
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Par:falfoul (Tunisia )
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