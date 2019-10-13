هيئة الانتخابات تدعو إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات الرامية للتأثير على سير العملية الانتخابية

Dimanche 13 Octobre 2019



وات

- دعت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان، إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي والهدف منها التشويش على سير العملية الانتخابية والتأثير على الناخبين لإقناعهم بعدم التوجه لمراكز الاقتراع، مؤكدة حرص الهيئة على توفير كافة الضمانات لانتخابات شفافة وذات مصداقية.وبينت بن سليمان خلال ندوة صحفية بالمركز الإعلامي لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة ظهر اليوم الأحد، أن الهيئة منحت الاعتمادات للجمعيات والمنظمات بالعدد الكافي وأن الجمعيات تحدثت بنفسها عن نشرها لملاحظيها في مختلف الدوائر الانتخابية.وأوضحت أن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية شهد مشاركة 26 مترشحا ومن البديهي أن يكون عدد ممثليهم أكثر بكثير من عدد المشاركين في الدور الثاني الذين يتنافس خلاله مترشحان اثنان فقط، مشددة في هذا الصدد على أن الملاحظين هم "العين الرقيبة الأخرى"، وأن غيابهم لا يعني عدم وجود رقابة والتي هي مهمة أساسية للهيئة.وذكر نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن معدل وجود الملاحظين والمراقبين في كل مركز هي 11 ملاحظا وهي نسبة محترمة ومعدل وجودهم في المكاتب هو أربعة ملاحظين، مجددا التأكيد على أن سوء توزيعهم ليس مسؤولية الهيئة.وأفاد من جهة أخرى أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية حسب ما يسمح به القانون يكون خلال يومين على أقصى تقدير مشيرا إلى أن عملية احتساب الأصوات سيكون أسهل وأسرع خلال الدور الثاني للرئاسية باعتبار وجود مترشحين اثنين فقط.وردا على استفسار بخصوص تصوير ورقة الانتخابات قال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري أنها تعد جريمة انتخابية لعدم احترام سرية الاقتراع، ويعاقب مقترفها حسب القانون الجزائي الانتخابي بالسجن عامين وبخطية مالية تصل إلى 2000 دينار، مشيرا إلى أن الهيئة سبق لها أن نبهت في العديد من المرات إلى ذلك وأنها أحالت سابقا مثل هذه الحالات على النيابة العمومية وتم تتبع مرتكبها.يذكر أن نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع داخل تراب الجمهورية قد بلغت 17،8 بالمائة إلى حدود الساعة 11 و45 دقيقة، وتم تسجيل أعلى نسبة في دائرة تطاوين 21،7 بالمائة .وتم تسجيل نسبة مشاركة قدرت ب 14،7 بالمائة بالدوائر الانتخابية بالخارج .