النيابة العمومية تقرر إحالة المتهم في شبهة تحرش إلى وكالة الجمهورية بتهمتي التحرش والتجاهر بما ينافي الحياء

Samedi 12 Octobre 2019



وات

- قررت النيابة العمومية بنابل إحالة المشتكى به المتهم في شبهة تحرش وهو أحد الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة نابل2، إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل، يوم الاثنين القادم، في حالة تقديم من أجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء طبق الفصل 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به (وات) المساعد الاول لوكيل الجمهورية بنابل والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، كريم بوليلة.وأشار بوليلة، إلى أن قرار النيابة العمومية تم اتخاذه على ضوء ما انتجته الابحاث والسماعات وما توفر من أدلة في القضية التي عهدت الى فرقة الشرطة العدلية بنابل للتحري فيها بخصوص الاخبار والصور التي روجت على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص شبهة تحرش أقدم عليها المتهم، وكذلك بعد سماع التلميذة التي ثبت أنها تبلغ من العمر 19 عاما وليست بقاصر والتي تمسكت بتتبع المشتبه به عدليا، والتي على ضوئها قررت النيابة العمومية إحالة المتهم في حالة تقديم.وتجدر الاشارة، إلى ان النيابة العمومية كانت تعهدت، يوم أمس الجمعة، بهذه القضية من تلقاء نفسها للتحري وذلك بمجرد علمها بالحادثة، حيث عهدت الى فرقة الشرطة العدلية بالجهة بالتحري في جدية الاخبار والصور التي تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شبهة تحرش تعرضت لها احدى التلميذات على مقربة من أحد المعاهد الثانوية بمنطقة دار شعبان الفهري.