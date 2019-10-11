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يوسف المساكني يتغيب عن مباراة الكاميرون الودية

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - سيتغيب لاعب المنتخب التونسي يوسف المساكني غدا السبت عن المباراة الدولية الودية التي ستخوضها العناصر الوطنية امام الكاميرون بملعب رادس انطلاقا من الساعة السادسة مساء بسبب اوجاع لازمته خلال الحصة التدريبية ليوم امس الخميس.

واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على الفايسبوك اليوم الجمعة ان "المساكني أحس إثر نهاية الحصة التدريبية امس الخميس بآلام خفيفة.


وقد قرر الاطار الطبي والفني بعد اخضاعه لفحوصات وكشوفات طبية إلى راحة خفيفة حتى يستعيد عافيته بعيدا عن كل مضاعفات محتملة".

وكان المهاجم فراس شواط غادر اول امس الاربعاء مقر تربص المنتخب الوطني بسبب الاصابة.
وقد اثبتت الفحوصات التكميلية ان اصابته تستوجب الراحة ولا تخول له المشاركة في اللقاءين ضد الكامرون وديا والمنتخب الليبي للمحليين نهاية الاسبوع المقبل (18 اكتوبر)".
ر/إص وللتذكير سيدير المباراة الدولية الودية بين المنتخب التونسي ونظيره الكامروني المقررة غدا السبت بملعب رادس طاقم تحكيمي جزائري بقيادة نبيل بوخالفة وبمساعدة كل من عماري بوعبد الله وعباس اكرم .

  
  
     
  
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