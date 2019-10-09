اشرف بن صالحة رئيس جامعة كرة القدم المصغرة: حان الوقت للتفرغ لاعمالي والتخلي عن رئاسة الجامعة

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - كتب اشرف بن صالحة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة(ميني فوت) في تدوينة على صفحته الخاصة على " فايس بوك" حان الوقت للتفرغ لاعمالي واعطاء الفرصة لدماء جديدة في الجامعة بالتخلي عن رئاسة الجامعة والتحضير لجلسة عامة انتخابية مع مواصلة مهامي على المستوى الدولي ".
ويذكر ان بن صالحة يشغل خطة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (ميني فوت).
وتم تداول اخبار حول اتهام بعض لاعبي منتخب ال"ميني فوت" بارتكاب سرقة من احد متاجر الملابس الرياضية باستراليا.
وقد كذب قائد الفريق تلك "الاتهامات" عبر فيديو مسجل بثته اذاعة "موزاييك " صباح اليوم .
وكان المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة خرج امس من الدور ثمن النهائي لمونديال استراليا بعد الهزيمة امام المنتخب المكسيكي (صفر - 7 ).
وانهى المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط من فوز على كوستاريكا (8-0) وتعادلين مع اليابان (0-0) وسلوفاكيا (1-1).
ويذكر ان بن صالحة يشغل خطة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (ميني فوت).
وتم تداول اخبار حول اتهام بعض لاعبي منتخب ال"ميني فوت" بارتكاب سرقة من احد متاجر الملابس الرياضية باستراليا.
وقد كذب قائد الفريق تلك "الاتهامات" عبر فيديو مسجل بثته اذاعة "موزاييك " صباح اليوم .
وكان المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة خرج امس من الدور ثمن النهائي لمونديال استراليا بعد الهزيمة امام المنتخب المكسيكي (صفر - 7 ).
وانهى المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط من فوز على كوستاريكا (8-0) وتعادلين مع اليابان (0-0) وسلوفاكيا (1-1).
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Par:mnasser57 (Austria )
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