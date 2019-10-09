وزارة الفلاحة: تزويد 27 مدرسة اضافية بالماء الصالح للشرب والانتهاء من ربط 14 مدرسة اضافية بشبكة الصرف الصحي

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- شهد شهر سبتمبر 2019 تزويد 27 مدرسة اضافية بالماء الصالح للشرب والانتهاء من ربط 14 مدرسة اضافية بشبكة الصرف الصحي، وفق معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وأفادت الوزارة الفلاحة، ان عدد المدارس المزودة بالماء الصالح للشرب وصل الى 550 مدرسة، منها 125 في برنامج سنة 2015 و316 في برنامج سنة 2016 علاوة على 98 مدرسة ضمن برنامج سنة 2017 و11 مدرسة في برنامج 2018.وبينت ذات المعطيات، ان الاشغال لم تنطلق بعد في ما يهم برنامج 2019 لتزويد المدارس بالماء الصالح للشرب، إذ يجري إعداد تقارير تقييم العروض او عرضه على انظار لجنة الصفقات او تسجيل الصفقات ل41 مدرسة .أمّا بخصوص برنامج سنة 2018، تم الانتهاء من تزويد 11 مدرسة (6 بالمائة) والأشغال جارية بـ 145 مدرسة (85بالمائة) في حين توجد 14 مدرسة بصدد إعداد تقارير تقييم العروض أي بنسبة (8 بالمائة) وتوضح بيانات وزارة الفلاحة، بالنسبة لبرنامج سنة 2017، انه تم الانتهاء من تزويد 98 مدرسة (73بالمائة) والأشغال جارية بـ 37 مدرسة (27بالمائة).وذكرت الوزارة في ما يهم تزويد المدارس بالماء الصالح للشرب، انه باستثناء برنامج سنة 2015 الذي تم الانتهاء بشكل كامل، فقد سجل برنامج سنة 2016 تقدما بنسبة 77 بالمائة من خلال الانتهاء من تزويد 316 مدرسة وتجري الأشغال بـ 83 مدرسة أخرى (20بالمائة) منها 37 مدرسة تجاوزت نسبة انجازها 80 بالمائة في حين تعتبر 9 مدارس أخرى متأخرة نظرا لارتباطها بمشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي لا تزال في طور الانجاز (جندوبة (5) والقيروان (3) والقصرين (1) .وفي ما يخص برنامج الصرف الصحي،الذي انطلق سنة 2016، ابرزت معطيات الوزارة انه تم الانتهاء من أشغال الصرف الصحي بـ 430 مدرسة (80 بالمائة) و الأشغال جارية بـ10مدارس (2 بالمائة) في حين توجد 12 مدرسة أخرى (2 بالمائة) في طور تقييم العروض و85 مدرسة (16 بالمائة) في انتظار الإعلان عن ملفات طلبات العروض للمرة الثانية منها 53 بولاية الكاف نظرا لفسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة بالانجاز و32 مدرسة بولاية القصرين نظرا للتأخر في التعهد بصفقاتها لدى مراقب المصاريف لأكثر من سنة.وبينت في ما يهم برنامج سنة 2018 انه تم الانتهاء من أشغال الصرف الصحي بـ 43 مدرسة (14 بالمائة) والأشغال جارية بـ191مؤسسة تربوية (63 بالمائة) و 5 مدرسة (17بالمائة) بصدد الإعلان عن طلب العروض أو إعداد تقارير تقييم العروض في حين توجد 17 مدرسة أخرى (6 بالمائة) بصدد إعداد ملفات طلبات العروض وتعتبر ولايات القصرين وجندوبة الأكثر تأخيرا في الانجاز.