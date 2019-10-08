سيدي بوزيد: النتائج الاولية وتوزيع المقاعد بالدائرة الانتخابية

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- أسفرت النتائج الأولية بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد خلال الانتخابات التشريعية 2019، عن فوز 7 أحزاب بمقاعد، مع تسجيل عدم فوز أي قائمة مستقلة بمقعد في البرلمان، وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات، بوجمعة مشي، في تصريح ل"وات".وتوزعت المقاعد على النحو التالي:ـ حركة النهضة: مقعدان (2) ب 15512 صوتاـ حزب قلب تونس: مقعد واحد (1) ب 9320 صوتاـ حركة الشعب: مقعد واحد (1) ب 6114 صوتاـ ائتلاف الكرامة: مقعد واحد (1) ب2861 صوتاـ البديل التونسي: مقعد واحد (1) ب 2823 صوتاـ تيار المحبة: مقعد واحد (1) ب 2645 صوتاـ التيار الديمقراطي: مقعد واحد (1) ب 2529 صوتاوأتت النتائج الخاصة بالمراتب الخمس الأولى في كل المعتمديات على النحو التالي://معتمدية الرقاب:الأصوات المصرح بها: 11656 ناخباحركة النهضة : 3142 صوتاصوت الجهة: 1364صوتاقلب تونس: 771صوتاقائمة الطريق: 755 صوتاتيار المحبة: 684 صوتا//معتمدية المكناسي:الأصوات المصرح بها: 6819ناخباحركة الشعب: 1273 صوتاالبديل التونسي: 1267صوتاالنهضة؛ 873 صوتااحبك يا شعب: 434صوتاالجبهة: 413 صوتا//معتمدية المزونة:الأصوات المصرح بها: 7234 مرحباشباب المزنة: 2127 صوتاالنهضة 944صوتاقلب تونس608 صوتاحركة نداء تونس 550 صوتاتونس اخرة 384 صوتا//معتمدية جلمة :الاصوات المصرح بها: 7630 ناخباقلب تونس: 1059صوتاالنهضة: 977صوتاحزب الامل: 758صوتاسيلما: 718صوتاالتحدي: 600صوتازيتونتنا: 395صوتا//معتمدية منزل بوزيان:الاصوات المصرح بها: 7551 ناخباقائمة الجبهة الشعبية:1314صوتاحركة الشعب: 1219 صوتاحركة النهضة: 889 صوتاحزب الجبهة: 770 صوتاقائمة العزة:601صوتا//معتمدية أولاد حفوز:الأصوات المصرح بها: 5413 صوتاقائمة يحيا الوطن:1460 صوتاقلب تونس: 336 صوتاقائمة الاقلاع: 561 صوتاقائمة البيان: 948 صوتاحزب صوت الفلاحين: 442 صوتا//معتمدية بئر الحفي:الأصوات المصرح بها: 6651 ناخباقلب تونس : 1205 صوتاحركة النهضة: 100 صوتاقائمة حق موطني: 734 صوتاحركة الشعب: 341 صوتاالحزب الدستوري الحر: 335 صوتا//سيدي بوزيد الشرقية:الأصوات المصرح بها : 7664 ناخباحركة هلموا لتونس: 991 صوتاقلب تونس: 861صوتاحركة النهضة: 857 صوتاتحيا تونس:650 صوتاحزب التيار الديمقراطي: 284 صوتا//سيدي علي بن عون :الأصوات المصرح بها: 5120 ناخباحركة النهضة: 1154صوتاقلب تونس: 860 صوتاقائمة غدوة خير: 734 صوتاائتلاف الكرامة : 217 صوتاحركة الشعب: 177 صوتا//معتمدية سيدي بوزيد الغربية:الأصوات المصرح بها: 18541 ناخباحركة النهضة: 2657 صوتاقلب تونس: 2061 صوتاحركة الشعب: 1207صوتاالتيار الديمقراطي: 948صوتاقائمة "يزي": 901 صوتا//معتمدية السبالة:الأصوات المصرح بها: 4062 ناخباحركة النهضة: 808 صوتاسيدي بوزيد الناجحة: 754 صوتاقلب تونس: 429 صوتاحزب الامل: 239 صوتاالأمل والعمل :129صوتا//معتمدية السوق الجديد:الأصوات المصرح بها: 5114 صوتاالقائمة المستقلة الكرامة: 1346 صوتاحركة النهضة: 592 صوتاالتيار الديموقراطي: 364 صوتاحركة الشعب: 310 اصواتالقائمة المستقلة "احبك يا شعب": 278 صوتا//معتمدية السعيدة:عدد الأصوات المصرح بها: 5324 صوتاحركة النهضة: 1192 صوتاالقائمة المستقلة "زهرة تونس": 1180 صوتانداء تونس: 356 صوتامشروع تونس: 354 صوتاائتلاف الكرامة: 326 صوتاقلب تونس: 324 صوتا