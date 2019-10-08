سيدي بوزيد: النتائج الاولية وتوزيع المقاعد بالدائرة الانتخابية

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أسفرت النتائج الأولية بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد خلال الانتخابات التشريعية 2019، عن فوز 7 أحزاب بمقاعد، مع تسجيل عدم فوز أي قائمة مستقلة بمقعد في البرلمان، وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات، بوجمعة مشي، في تصريح ل"وات".
وتوزعت المقاعد على النحو التالي:
ـ حركة النهضة: مقعدان (2) ب 15512 صوتا
ـ حزب قلب تونس: مقعد واحد (1) ب 9320 صوتا
ـ حركة الشعب: مقعد واحد (1) ب 6114 صوتا
ـ ائتلاف الكرامة: مقعد واحد (1) ب2861 صوتا
ـ البديل التونسي: مقعد واحد (1) ب 2823 صوتا
ـ تيار المحبة: مقعد واحد (1) ب 2645 صوتا
ـ التيار الديمقراطي: مقعد واحد (1) ب 2529 صوتا
وأتت النتائج الخاصة بالمراتب الخمس الأولى في كل المعتمديات على النحو التالي:
//معتمدية الرقاب:
الأصوات المصرح بها: 11656 ناخبا
حركة النهضة : 3142 صوتا
صوت الجهة: 1364صوتا
قلب تونس: 771صوتا
قائمة الطريق: 755 صوتا
تيار المحبة: 684 صوتا
//معتمدية المكناسي:
الأصوات المصرح بها: 6819ناخبا
حركة الشعب: 1273 صوتا
البديل التونسي: 1267صوتا
النهضة؛ 873 صوتا
احبك يا شعب: 434صوتا
الجبهة: 413 صوتا
//معتمدية المزونة:
الأصوات المصرح بها: 7234 مرحبا
شباب المزنة: 2127 صوتا
النهضة 944صوتا
قلب تونس608 صوتا
حركة نداء تونس 550 صوتا
تونس اخرة 384 صوتا
//معتمدية جلمة :
الاصوات المصرح بها: 7630 ناخبا
قلب تونس: 1059صوتا
النهضة: 977صوتا
حزب الامل: 758صوتا
سيلما: 718صوتا
التحدي: 600صوتا
زيتونتنا: 395صوتا
//معتمدية منزل بوزيان:
الاصوات المصرح بها: 7551 ناخبا
قائمة الجبهة الشعبية:1314صوتا
حركة الشعب: 1219 صوتا
حركة النهضة: 889 صوتا
حزب الجبهة: 770 صوتا
قائمة العزة:601صوتا
//معتمدية أولاد حفوز:
الأصوات المصرح بها: 5413 صوتا
قائمة يحيا الوطن:1460 صوتا
قلب تونس: 336 صوتا
قائمة الاقلاع: 561 صوتا
قائمة البيان: 948 صوتا
حزب صوت الفلاحين: 442 صوتا
//معتمدية بئر الحفي:
الأصوات المصرح بها: 6651 ناخبا
قلب تونس : 1205 صوتا
حركة النهضة: 100 صوتا
قائمة حق موطني: 734 صوتا
حركة الشعب: 341 صوتا
الحزب الدستوري الحر: 335 صوتا
//سيدي بوزيد الشرقية:
الأصوات المصرح بها : 7664 ناخبا
حركة هلموا لتونس: 991 صوتا
قلب تونس: 861صوتا
حركة النهضة: 857 صوتا
تحيا تونس:650 صوتا
حزب التيار الديمقراطي: 284 صوتا
//سيدي علي بن عون :
الأصوات المصرح بها: 5120 ناخبا
حركة النهضة: 1154صوتا
قلب تونس: 860 صوتا
قائمة غدوة خير: 734 صوتا
ائتلاف الكرامة : 217 صوتا
حركة الشعب: 177 صوتا
//معتمدية سيدي بوزيد الغربية:
الأصوات المصرح بها: 18541 ناخبا
حركة النهضة: 2657 صوتا
قلب تونس: 2061 صوتا
حركة الشعب: 1207صوتا
التيار الديمقراطي: 948صوتا
قائمة "يزي": 901 صوتا
//معتمدية السبالة:
الأصوات المصرح بها: 4062 ناخبا
حركة النهضة: 808 صوتا
سيدي بوزيد الناجحة: 754 صوتا
قلب تونس: 429 صوتا
حزب الامل: 239 صوتا
الأمل والعمل :129صوتا
//معتمدية السوق الجديد:
الأصوات المصرح بها: 5114 صوتا
القائمة المستقلة الكرامة: 1346 صوتا
حركة النهضة: 592 صوتا
التيار الديموقراطي: 364 صوتا
حركة الشعب: 310 اصوات
القائمة المستقلة "احبك يا شعب": 278 صوتا
//معتمدية السعيدة:
عدد الأصوات المصرح بها: 5324 صوتا
حركة النهضة: 1192 صوتا
القائمة المستقلة "زهرة تونس": 1180 صوتا
نداء تونس: 356 صوتا
مشروع تونس: 354 صوتا
ائتلاف الكرامة: 326 صوتا
قلب تونس: 324 صوتا
وتوزعت المقاعد على النحو التالي:
ـ حركة النهضة: مقعدان (2) ب 15512 صوتا
ـ حزب قلب تونس: مقعد واحد (1) ب 9320 صوتا
ـ حركة الشعب: مقعد واحد (1) ب 6114 صوتا
ـ ائتلاف الكرامة: مقعد واحد (1) ب2861 صوتا
ـ البديل التونسي: مقعد واحد (1) ب 2823 صوتا
ـ تيار المحبة: مقعد واحد (1) ب 2645 صوتا
ـ التيار الديمقراطي: مقعد واحد (1) ب 2529 صوتا
وأتت النتائج الخاصة بالمراتب الخمس الأولى في كل المعتمديات على النحو التالي:
//معتمدية الرقاب:
الأصوات المصرح بها: 11656 ناخبا
حركة النهضة : 3142 صوتا
صوت الجهة: 1364صوتا
قلب تونس: 771صوتا
قائمة الطريق: 755 صوتا
تيار المحبة: 684 صوتا
//معتمدية المكناسي:
الأصوات المصرح بها: 6819ناخبا
حركة الشعب: 1273 صوتا
البديل التونسي: 1267صوتا
النهضة؛ 873 صوتا
احبك يا شعب: 434صوتا
الجبهة: 413 صوتا
//معتمدية المزونة:
الأصوات المصرح بها: 7234 مرحبا
شباب المزنة: 2127 صوتا
النهضة 944صوتا
قلب تونس608 صوتا
حركة نداء تونس 550 صوتا
تونس اخرة 384 صوتا
//معتمدية جلمة :
الاصوات المصرح بها: 7630 ناخبا
قلب تونس: 1059صوتا
النهضة: 977صوتا
حزب الامل: 758صوتا
سيلما: 718صوتا
التحدي: 600صوتا
زيتونتنا: 395صوتا
//معتمدية منزل بوزيان:
الاصوات المصرح بها: 7551 ناخبا
قائمة الجبهة الشعبية:1314صوتا
حركة الشعب: 1219 صوتا
حركة النهضة: 889 صوتا
حزب الجبهة: 770 صوتا
قائمة العزة:601صوتا
//معتمدية أولاد حفوز:
الأصوات المصرح بها: 5413 صوتا
قائمة يحيا الوطن:1460 صوتا
قلب تونس: 336 صوتا
قائمة الاقلاع: 561 صوتا
قائمة البيان: 948 صوتا
حزب صوت الفلاحين: 442 صوتا
//معتمدية بئر الحفي:
الأصوات المصرح بها: 6651 ناخبا
قلب تونس : 1205 صوتا
حركة النهضة: 100 صوتا
قائمة حق موطني: 734 صوتا
حركة الشعب: 341 صوتا
الحزب الدستوري الحر: 335 صوتا
//سيدي بوزيد الشرقية:
الأصوات المصرح بها : 7664 ناخبا
حركة هلموا لتونس: 991 صوتا
قلب تونس: 861صوتا
حركة النهضة: 857 صوتا
تحيا تونس:650 صوتا
حزب التيار الديمقراطي: 284 صوتا
//سيدي علي بن عون :
الأصوات المصرح بها: 5120 ناخبا
حركة النهضة: 1154صوتا
قلب تونس: 860 صوتا
قائمة غدوة خير: 734 صوتا
ائتلاف الكرامة : 217 صوتا
حركة الشعب: 177 صوتا
//معتمدية سيدي بوزيد الغربية:
الأصوات المصرح بها: 18541 ناخبا
حركة النهضة: 2657 صوتا
قلب تونس: 2061 صوتا
حركة الشعب: 1207صوتا
التيار الديمقراطي: 948صوتا
قائمة "يزي": 901 صوتا
//معتمدية السبالة:
الأصوات المصرح بها: 4062 ناخبا
حركة النهضة: 808 صوتا
سيدي بوزيد الناجحة: 754 صوتا
قلب تونس: 429 صوتا
حزب الامل: 239 صوتا
الأمل والعمل :129صوتا
//معتمدية السوق الجديد:
الأصوات المصرح بها: 5114 صوتا
القائمة المستقلة الكرامة: 1346 صوتا
حركة النهضة: 592 صوتا
التيار الديموقراطي: 364 صوتا
حركة الشعب: 310 اصوات
القائمة المستقلة "احبك يا شعب": 278 صوتا
//معتمدية السعيدة:
عدد الأصوات المصرح بها: 5324 صوتا
حركة النهضة: 1192 صوتا
القائمة المستقلة "زهرة تونس": 1180 صوتا
نداء تونس: 356 صوتا
مشروع تونس: 354 صوتا
ائتلاف الكرامة: 326 صوتا
قلب تونس: 324 صوتا
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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