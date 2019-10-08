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سيدي بوزيد: النتائج الاولية وتوزيع المقاعد بالدائرة الانتخابية

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أسفرت النتائج الأولية بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد خلال الانتخابات التشريعية 2019، عن فوز 7 أحزاب بمقاعد، مع تسجيل عدم فوز أي قائمة مستقلة بمقعد في البرلمان، وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات، بوجمعة مشي، في تصريح ل"وات".

وتوزعت المقاعد على النحو التالي:


ـ حركة النهضة: مقعدان (2) ب 15512 صوتا

ـ حزب قلب تونس: مقعد واحد (1) ب 9320 صوتا

ـ حركة الشعب: مقعد واحد (1) ب 6114 صوتا

ـ ائتلاف الكرامة: مقعد واحد (1) ب2861 صوتا

ـ البديل التونسي: مقعد واحد (1) ب 2823 صوتا

ـ تيار المحبة: مقعد واحد (1) ب 2645 صوتا

ـ التيار الديمقراطي: مقعد واحد (1) ب 2529 صوتا

وأتت النتائج الخاصة بالمراتب الخمس الأولى في كل المعتمديات على النحو التالي:

//معتمدية الرقاب:

الأصوات المصرح بها: 11656 ناخبا

حركة النهضة : 3142 صوتا

صوت الجهة: 1364صوتا

قلب تونس: 771صوتا

قائمة الطريق: 755 صوتا

تيار المحبة: 684 صوتا

//معتمدية المكناسي:

الأصوات المصرح بها: 6819ناخبا

حركة الشعب: 1273 صوتا

البديل التونسي: 1267صوتا

النهضة؛ 873 صوتا

احبك يا شعب: 434صوتا

الجبهة: 413 صوتا

//معتمدية المزونة:

الأصوات المصرح بها: 7234 مرحبا

شباب المزنة: 2127 صوتا

النهضة 944صوتا

قلب تونس608 صوتا

حركة نداء تونس 550 صوتا

تونس اخرة 384 صوتا

//معتمدية جلمة :

الاصوات المصرح بها: 7630 ناخبا

قلب تونس: 1059صوتا

النهضة: 977صوتا

حزب الامل: 758صوتا

سيلما: 718صوتا

التحدي: 600صوتا

زيتونتنا: 395صوتا

//معتمدية منزل بوزيان:

الاصوات المصرح بها: 7551 ناخبا

قائمة الجبهة الشعبية:1314صوتا

حركة الشعب: 1219 صوتا

حركة النهضة: 889 صوتا

حزب الجبهة: 770 صوتا

قائمة العزة:601صوتا

//معتمدية أولاد حفوز:

الأصوات المصرح بها: 5413 صوتا

قائمة يحيا الوطن:1460 صوتا

قلب تونس: 336 صوتا

قائمة الاقلاع: 561 صوتا

قائمة البيان: 948 صوتا

حزب صوت الفلاحين: 442 صوتا

//معتمدية بئر الحفي:

الأصوات المصرح بها: 6651 ناخبا

قلب تونس : 1205 صوتا

حركة النهضة: 100 صوتا

قائمة حق موطني: 734 صوتا

حركة الشعب: 341 صوتا

الحزب الدستوري الحر: 335 صوتا

//سيدي بوزيد الشرقية:

الأصوات المصرح بها : 7664 ناخبا

حركة هلموا لتونس: 991 صوتا

قلب تونس: 861صوتا

حركة النهضة: 857 صوتا

تحيا تونس:650 صوتا

حزب التيار الديمقراطي: 284 صوتا

//سيدي علي بن عون :

الأصوات المصرح بها: 5120 ناخبا

حركة النهضة: 1154صوتا

قلب تونس: 860 صوتا

قائمة غدوة خير: 734 صوتا

ائتلاف الكرامة : 217 صوتا

حركة الشعب: 177 صوتا

//معتمدية سيدي بوزيد الغربية:

الأصوات المصرح بها: 18541 ناخبا

حركة النهضة: 2657 صوتا

قلب تونس: 2061 صوتا

حركة الشعب: 1207صوتا

التيار الديمقراطي: 948صوتا

قائمة "يزي": 901 صوتا

//معتمدية السبالة:

الأصوات المصرح بها: 4062 ناخبا

حركة النهضة: 808 صوتا

سيدي بوزيد الناجحة: 754 صوتا

قلب تونس: 429 صوتا

حزب الامل: 239 صوتا

الأمل والعمل :129صوتا

//معتمدية السوق الجديد:

الأصوات المصرح بها: 5114 صوتا

القائمة المستقلة الكرامة: 1346 صوتا

حركة النهضة: 592 صوتا

التيار الديموقراطي: 364 صوتا

حركة الشعب: 310 اصوات

القائمة المستقلة "احبك يا شعب": 278 صوتا

//معتمدية السعيدة:

عدد الأصوات المصرح بها: 5324 صوتا

حركة النهضة: 1192 صوتا

القائمة المستقلة "زهرة تونس": 1180 صوتا

نداء تونس: 356 صوتا

مشروع تونس: 354 صوتا

ائتلاف الكرامة: 326 صوتا

قلب تونس: 324 صوتا

  
  
     
  
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