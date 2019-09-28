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الترجي الرياضي - 21 يوم راحة لبن ساحة والذوادي

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
وات - سيخضع لاعبا الترجي الرياضي بلال بن ساحة وشمس الدين الذوادي الى الراحة لمدة 21 يوما بعد ان أثبتت الكشوفات الأولى التي خضعا لها اليوم السبت الى تعرضهما الى إصابة عضلية خلال مباراة اياب الدور التمهيدي الثاني ضمن مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم امام نادي ايلكت سبور التشادي (2-1).
واوضح فريق "الاصفر والاحمر" على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان اللاعبين سيخضعان بعد الراحة المطلوبة إلى فحوصات مراقبة.
ومن جهته، إستأنف فادي بن شوق الذي تخلف عن مباراة ايليكت سبور بسبب الاصابة، صباح اليوم التمارين مع المجموعة بعد تماثله للشفاء التام.
وكان شوق ركن للراحة لمدة ثلاثة أيام بعد تعرضه لإلتهاب تسبب له في إرتفاع درجة الحرارة.



وللتذكير، فقد تاهل الترجي الرياضي )حامل اللقب( الى دور المجموعات ضمن مسابقة رابطة ابطال افريقيا بعد فوزه امس بملعب رادس في اياب الدور التمهيدي الثاني على نادي ايلكت سبور التشادي بنتيجة 2-1 وسجل للترجي كل من ابراهيما واتارا د62 وعبد الرؤوف بن غيث د83 فيما جاء الهدف الوحيد لنادي ايلكت التشادي عن طريق حسن ابراهيم وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في نجامينا منذ اسبوعين وواصل ابناء المدرب معين الشعباني صباح اليوم تحضيراتهم استعدادا لمباراة النجمة اللبناني المقررة يوم 2 اكتوبر القادم بملعب رادس انطلاقا من الساعة السابعة مساء لحساب اياب الدور الاول لكاس محمد السادس للاندية البطلة.
وكانت مباراة الذهاب ببيروت انتهت بالتعادل 1-1 في 30 اوت الماضي.

  
  
     
  
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