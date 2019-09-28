في تظاهرة هي الأولى من نوعها في تونس : نزل بالحمامات يستقبل سياحا في رحلة مخصصة لحضور حفلات للموسيقى الكلاسيكية

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- في تظاهرة هي الأولى من نوعها في تونس يستعد أحد النزل بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات لاستقبال مجموعة من السياح الذين سيزورون تونس خصيصا لحضور ثلاث سهرات للموسيقى الكلاسيكية من 29 سبتمبر الى 4 اكتوبر.سهرات سيؤثثها عازفون من ذوي الصيت العالمي من بينهم " لوران جوست" و "رولان بيدوكس" و "باتريس فانتاناروزا " و"جون سيريل غانديي"، إلى جانب سهرة ستكون مخصصة للشعر والموسيقى بمشاركة الكاتب والاعلامي الفرنسي " باتريك بوافر دارفور".اقتحام غمار " الرحلات السياحية ذات الموضوع" هو "تحد اختارت سلسلة الفنادق التي تتضمن هذا النزل والمتوجة في شهر جوان في تظاهرة " توريسم اواردز" ( جوائز السياحة في تونس) بجائزة السياحة الثقافية، أن تنطلق فيها لاستقطاب فئة جديدة من السياح وهي فئة المولعين بالرحلات الهادفة او ذات الموضوع من خلال العمل على برمجة عروض للموسيقى الكلاسيكية يحييها كبار العازفين في العالم" وفق ما ابرزه الكاتب الصحفي حمة الحناشي في تقديمه لهذه التظاهرة.وأشار الحناشي في اطار ندوة صحفية عقدت الجمعة للتعريف بهذه التظاهرة وأهدافها، الى ان هذه المبادرة ترمي الى اثراء المنتوج السياحي التونسي والتوجه الى معادلة جديدة تقوم على الدمج بين الثقافي خاصة الفن التشكيلي والموسيقى الكلاسيكية وبين الخدمات السياحة الراقية التي توفرها سلسلة الفنادق هذه وهي كلها من فئة الخمسة نجوم.سلسلة تميزت منذ تاسيسها بالانتصار الى الثقافة والفن التشكيلي خاصة وان مؤسسها جمع قرابة 40 الف لوحة لفنانين تشكيلين تونسيين ومن بلدان عربية و اوروبية واغلبها تزين اروقة الوحدات الفندقية لهذه السلسلة.لوران جوست العازف على آلة الكمان الجهير "فيولونسال" هو احد المبادرين بتنظيم التظاهرة أفاد بالقول " لقد اردت من خلال الشراكة مع المجموعة السياحية الى ان اقدم صورة اخرى عن تونس تونس الثقافة والفن تونس القادرة على توفير الخدمات السياحية الراقية صورة تختلف عن الصورة السلبية التي يتم ترويجها في وسائل الاعلام الغربية وخاصة في فرنسا".وأضاف جوست " لقد كان من السهل اقناع عدد من الاصدقاء على المشاركة وتقديم عروض في تونس وزاد انبهارنا لما انطلقنا في الترويج لهذا المشروع الثقافي السياحي ولاحظنا الاقبال والترحيب بهذه الفكرة حتى وان رغب الكثيرون في تحويل وجهة المشروع الى بلدان اخرى".وقال جوست " سنحيي سهرات في تونس لمتابعين ومولعين بالموسيقى الكلاسيكية سيحضرون بداية من يوم الاحد قادمين من باريس وبروكسيل ومدريد ومرسيليا وليون وسنوفر لهم فرصة نادرة للالتقاء بكبار العازفين والتحاور معهم في اطار حميمي خاصة وان العروض ستقتصر على حضور مجموعة بين 80 و 100 شخص في اقصى الحالات".وابرز ان هيئة تنظيم التظاهرة حرصت على ان تكون العروض مجانية للطلبة التونسيين شريطة الاعلام مسبقا بالمشاركة والتقديم ببطاقة طالب مضيفا انه سيتم في الاطار نفسه استقبال مجموعة صغيرة من الطلبة المتفوقين من معاهد الموسيقى "لنوفر لهم فرصة للالتقاء بكبار العازفين والتحاور معهم ولاطلاعهم على بعض خبايا العزف من المستوى العالي".واشار من جهة اخرى الى ان العازفين سيؤثثون السهرات باختيارات حرة للمعزوفات لموزارت و فاردي وماسني وراشمنوف وشوبرت وغيرهم .