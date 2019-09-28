كاس الاتحاد الافريقي - اتحاد بن قردان و النادي الصفاقسي من اجل تجاوز عثرة الذهاب

Samedi 28 Septembre 2019



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- يخوض اتحاد بنقردان والنادي الرياضي الصفاقسي ممثلا كرة القدم التونسية في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم غدا الاحد على ملعبيهما مباراتا اياب الدور السادس عشر على التوالي امام بانداري كلوب الكيني وبارادو الجزائري في رهان كروي صعب نسبيا باعتبار الخسارة التي منيا بها في لقاءي الذهاب 2/0 و 3/1 تواليا .وعلى ملعبه يستقبل اتحاد بن قردان غدا الاحد (س 15 و30د) فريق بانداري كلوب الكيني في اطار مباراة اياب الدور السادس عشر لكاس الاتحاد الافريقي .وكان بنقردان قد انهزم في لقاء الذهاب منذ اسبوعين بكينيا امام بندري 2/0 . سجل يامي موانا (70) وحسن عبد الله (75) هدفي الفريق الكيني.الفريق التونسي سيكون مدعوا لتحقيق الانتصار بهدفين او اكثر لضمان العبور الى الدور القادم دون قبول اهداف امام فريق كيني اظهر مستوى جيدا وحرفية عالية في لقاء الذهاب امام جماهيره .ويامل اتحاد بن قردان في مواصلة مغامرته الافريقية الثانية في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي بتحقيق نتيجة ايجابية على ارضية ميدانه لكن الامر لن يكون يسيرا امام فريق اظهر شراسة وقوة كلما لعب خارج ميدانه باعتبار انه تمكن من العبور الى هذا الدور بعد ان توفق في اقصاء فريق اهلي شندي السوداني رغم تعادله على ميدانه ذهابا 0/0 لكنه ارغم منافسه على الخروج بنتيجة التعادل 1/1 في مباراة العودة في السودان .ويعول الاتحاد على ابرز لاعبيه على غرار البرازيلي ولينغتون دوس سانتوس ووسيم النغموشي والقائد شهاب الزغلامي والحارس الدولي الاولمبي غيث اليفرني من اجل كسب ورقة العبور .وكان الاتحاد تأهل الى الدور الـ16 من المسابقة بعد تعادل سلبي خارج ميدانه أمام فريق عمارات يونايتد من جنوب السودان في اياب الدور التمهيدي بعد ان كان فاز بنتيجة عريضة (5-1) في لقاء الذهاب.كل المؤشرات تشير الى اهمية الحذر واليقظة وتستدعي من عناصر الفريق التونسي الجدية والتركيز الكامل فالفريق الكيني رغم حداثة التاسيس (1986) اثبت علو كعبه اذ احرز كاس كينيا في 2015 و 2019 اضافة الى حصوله على كاس السوبر الكيني سنة 2016 وهو يحتل حاليا المرتبة الثانية في البطولة الكينية (التي تضم 18 فريقا) والتي بلغت جولتها الثالثة برصيد 7 نقاط بعد ان حصد فوزين وتعادل .ومن جهته يستضيف النادي الصفاقسي مساء غد الاحد بملعب الطيب المهيري انطلاقا من الساعة 18 فريق بارادو الجزائري في اياب الدور التمهيدي الثاني من كاس الاتحاد الافريقي .وسيكون الفريق التونسي مدعوا الى تحقيق الانتصار بهدفين نظيفين بعد هزيمته يوم 15 سبتمبر الجاري امام مضيفه نادي بارادو الجزائري (1-3) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة في ذهاب الدور الثاني من المسابقة القارية .بادر نادي عاصمة الجنوب بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق علاء المرزوقي لكن الفريق الجزائري نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 14 بواسطة حمزة موالي من مخالفة مباشرة ثم منح عبد القادر غراب الاسبقية للمحليين في الدقيقة 61 قبل ان يضيف يسري بوزوق الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 70 وشهدت المباراة اقصاء محمد علي الطرابلسي في الدقيقة 72 بسبب الانذار الثاني.ويتوقع ان يغيب عن صفوف فريق الاسود والابيض لاسباب صحية وتاديبية كل من نسيم هنيد وحسام دقدوق ومحمد علي الطرابلسي وايمن الحرزي ومحمد علي منصر وحسام بن علي .وكان فريق بارادو وصل مساء امس الجمعة الى مطار تونس قرطاج استعدادا للقاء المرتقب في ملعب الطيب المهيري .وقد وجه الاطار الفني للنادي الصفاقسي بقيادة وسيم معلى الدعوة الى 17 لاعبا للمشاركة في هذه المقابلة الهامة.وشهدت الحصة التدريبية ليوم امس الجمعة "تذمرا" من جانب اللاعبين بخصوص عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الهيئة المديرة .. وهو الامر الذي من شانه ان يلقي بظلاله على تحضيرات اللاعبين واستعداداتهم النفسية والذهنية لموعد بارادو المرتقب .وينتظر ان يقوم الاطار الفني وعناصر الفريق مساء اليوم السبت قبل انطلاق الحصة التدريبية الاخيرة بعملية "فيزيوناج" لمباراة الذهاب بملعب 5 جويلية بالجزائر للوقوف على مواطن الخلل والعمل على اصلاحها وتفاديها في لقاء العودة مساء غد الاحد .