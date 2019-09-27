كلمة رئيس الحكومة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء ... فيديو

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

- مشاريع القوانين:

· مشاريع الأوامر الحكومية:

- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي قدم بيانا حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 وصادق على عدد من مشاريع القوانين كما نظر المجلس في مجموعة من الأوامر الحكومية:- مشروع قانون يتعلق بدعم الاندماج المالي.- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القاريّة الإفريقية.- مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة المياه.- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به.- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى "سجن بلي".- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى "سجن أوذنة".- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمدية منوبة).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديات الحمامات ومنزل بوزلفة ودار شعبان الفهري وقرمبالية ومنزل تميم).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية نفطة).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بتاجروين من ولاية الكاف ولازمة لبناء سدّ تلي على وادي الكحل.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية السرس من ولاية الكاف ولازمة لإنجاز السدّ التلي على وادي الحلوفة.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القصر من ولاية قفصة ولازمة لبناء جسر في مستوى وادي المالح بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية 129.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة وبن عروس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وزغوان ونابل وبنزرت وتونس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة برادس لفائدة المجلس الجهوي ببن عروس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطع أرض دولية كائنة بالبكري من معتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانة لفائدة المجلس الجهوي بأريانة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديات زانوش وقفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والسند).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمدية البطان).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمفترق نهج بنزرت وشارع أولاد حفوز ولاية تونس لازمة لبناء مقرّ وزارة التكوين المهني والتشغيل.- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها.- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة خدمات جامعية.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع المبرمة بين الدولة التونسية والشركة الوطنية للاتصالات.- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث "مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركز الفنون والثقافة و الآداب "القصر السعيد" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضوين باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.