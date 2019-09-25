تونس ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب 2019

Mercredi 25 Septembre 2019



وات

- تحلّ تونس ضيف شرف على معرض عمان الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة التي تفتتح يوم الخميس 26 سبتمبر بالعاصمة الأردنية، لتتواصل إلى غاية 5 أكتوبر 2019.وضمّ الوفد التونسي المشارك في هذه التظاهرة مدير الإدارة العامة للكتاب نزار بن سعد ورئيس اتحاد الناشرين التونسيين محمد صالح المعالج، إلى جانب مشاركة 30 ناشرا يمثلون أكثر من 60 دار نشر.وسيتم خلال فعاليات المعرض عرض أكثر من 1200 عنوان تونسي من أصناف مختلفة منها الرواية والكتب العلمية والدراسات والكتب التاريخية والتراثية.وقال محمد صالح المعالج، في تصريح لـ(وات)، إن تونس أعدت لهذه التظاهرة، برنامجا ثقافيا احتفاليا للتعريف بتونس وبالثقافة التونسية ومكوناتها.وأضاف أن تونس ستشارك بالمناسبة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للناشرين الذي سيقام يوميْ 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2019 بعمان.وسيسلط هذا المؤتمر الضوء على دور القراءة في مستقبل العالم العربي، وتحديات وصول الكتب إلى القراء، ومنهم طلبة المدارس واللاجؤون، وكذلك الفرص التي يحملها النشر الرقمي للعاملين في صناعة الكتاب من أجل مواكبة التحول السريع في تقنيات التعليم الرقمي.وسيناقش المؤتمرون السبل التي يمكن من خلالها لقطاع النشر الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشامل في العالم العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه هذا القطاع بالمنطقة، وذلك عبر عدد من الجلسات النقاشية التي تبحث في قضايا التكنولوجيا والنشر والتعليم ومحو الأمية.وكانت تونس قد تسلّمت في شهر جانفي الماضي، عبر سفيرها المعتمد في المملكة الأردنية الهاشمية، دعوة رسمية للمشاركة كضيف شرف في معرض عمّان الدولي للكتاب، وذلك من قبل مدير المعرض ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين فتحي البس.