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تونس تحتضن الملتقى 24 للمنظمة الإفريقية للتأمين من 30 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2019

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
وات - تحتضن تونس الملتقى 24 للمنظمة الإفريقية للتأمين المزمع تنظيمه من 30 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2019 بأحد نزل العاصمة بحضور 600 مشارك من قطاع التامين وإعادة التامين من مختلف الدول الإفريقية والأوروبية.

وسيتم خلال الملتقى، الذي تنظمه الجامعة التونسية لشركات التأمين، التحاور وتبادل التجارب حول موضوع "مؤسسات التأمين وإعادة الإفريقية في مواجهة التحديات التشريعية الجديدة".
وأفاد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين، كمال الشيباني، في تصريح ل(وات)، أن تونس قدمت ترشحها خلال الدورة 23، التي انعقدت في العاصمة الناميبية ويندهوك، لتنظيم الدورة الجديدة وبعد الانتخابات وقع الاختيار على تونس.


وأكد أن موضوع الملتقى يتمحور، أساسا، حول الحوكمة في مجال التأمين وإعادة التأمين على المستوى الدولي وأساسا في إفريقيا، لا سيما، وأن القطاع ما انفك يشهد سن تشريعات جديدة تحث مسيري وأصحاب مؤسسات التأمين وإعادة التأمين على الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الجديدة وتزايد الحوادث الكبرى، التي كثر عددها خلال السنوات الأخيرة على المستوى الدولي من ذلك الكوارث الطبيعية وحوادث الطيران المدني.
وقد طلب المشرع، وفق المتحدث، في عدة دول العالم من مؤسسات التامين مراجعة رأس مالها وميزانياتها في اتجاه الترفيع وتمتين عمليات التصرف في المخاطر علاوة على إمكانية اندماج مؤسسات تامين من اجل مجابهة المخاطر الكبرى.

وابرز الشيباني انه سيقع تناول هذه المواضيع في الملتقى من اجل تبادل التجارب بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية في مجال حساس، من منطلق النسق المتسارع في سن التشريعات الرامية إلى تدعيم الصلابة المالية وتعزيز الحوكمة لمؤسسات التامين وإعادة التامين في اتجاه الصمود أمام المخاطر وتسديد الخدمات والتعويضات.
وسترتكز أشغال الملتقى على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالتوجهات الدولية في مجال إعادة التأمين وتحديات المعايير الجديدة في مجال إعادة التأمين ثم صعوبات المطابقة في قطاع التامين.
وبخصوص وضعية تونس في مجال التشريعات الجديدة، سيما، المتعلقة بتعزيز الحوكمة في قطاع التأمين في تونس قال كمال الشيباني أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع تنقيح وإتمام مجلة التامين بصفة جذرية.
وأفاد في هذا الصدد أن مشروع المجلة سيقع عرضه قريبا على أنظار مجلس وزاري موضحا أن مشروع تنقيح المجلة سيقع التنصيص على تعزيز الصلابة المالية والترفيع التدريجي في رأس مال مؤسسات التأمين على مدى 3 سنوات.
وتأسست المنظمة لافريقية للتامين سنة 1972 ومقرها الاجتماعي في الكامرون وتضم 358 عضوا من 47 دولة افريقية.

  
  
     
  
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