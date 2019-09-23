تشريعية 2019-جندوبة: رئيس قائمة ''نداء تونس'' يتعهّد بتحويل الجهة إلى قطب فلاحي كبير وجاذب

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- دعا رئيس قائمة حزب نداء تونس، المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة جندوبة، شاكر العيادي، اليوم الاثنين، خلال مسيرة دعائية انتظمت وسط مدينة جندوبة، الناخبين إلى التصويت لقائمته والاستفادة من خبرته التي اكتسبها خلال الفترة النيابية التي قضاها بمجلس نواب الشعب.وقال العيادي، في تصريح لـ(وات)، ان برنامجه الانتخابي يتضمن 10 نقاط، يعتبرها ذات أولوية تستوجب العمل عليها باعتبارها كفيلة بتحقيق نقلة نوعية للتنمية وبداية لمرحلة جديدة.ويأتي تحويل ولاية جندوبة إلى قطب فلاحي كبير جاذب للولايات الأخرى وتهيئة وصيانة شبكة الري بالمنطقة السقوية التي تناهز 40 ألف هكتار من أوكد النقاط التي يتعهد بالعمل على تحقيقها والدفاع عنها في حال جدد له الناخبين ولبقية أعضاء قائمته او عدد منهم ثقتهم.وأضاف، أن هذا القطاع يستوجب الدعم وإيجاد الحلول وحوكمة التصرف في مياه الري ومعالجة نهائية لمديونية الفلاحين، التي لا زالت تتصدر لوائح مطالبهم، بالإضافة إلى تهيئة المسالك الفلاحية لتسهيل عملية الولوج إلى الحقول ونقل المنتجات.وفي المجالين التربوي والصحي، اعتبر العيادي أن وضع المنظومة التربوية وتردي النتائج وجودة التعليم، تستدعي مقاربة وطنية تعالج هذا الوضع بما يتلائم والتغيرات الحاصلة في هذا المجال، على أن يكون اعتماد التقنيات الحديثة سبيلا لتحسين النتائج ومعالجة النقائص.ووضع التعليم لا يختلف، وفقه، عن الوضع الصحي بالجهة، ملاحظا ان ولاية جندوبة في أشد الحاجة إلى دعم مؤسساته من مختلف الأصناف بالمعدات وبالاطار الطبي والشبه طبي.ونظرا إلى ماتمتلكه الجهة من إمكانات سياحية فإن قائمة "نداء تونس" بجندوبة ستعمل في حال فازت بمقعد او اكثر حسب محدثنا على دعم القطاع السياحي وبعث وحدات فندقية في مختلف المعتمديات التي تزخر بتلك الإمكانات كما تتعهد ذات القائمة بالعمل على استكمال وصلة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية وذلك لما تمثله هذه الطريق من مراكز حقيقي للاستثمار وضمان سرعة النقل والتنقل.وبخصوص الفيضانات والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها ولاية جندوبة، لفت الى أن تفعيل التعهد الحكومي ببعث مركز إقليمي لمجابهة الكوارث وحماية الجهة من الفيضانات بات أمرا مستحقا وجب المطالبة بتفعيله، مشيرا في ختام تصريحه، إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الأراضي الدولية ومراعاة أصحاب الحوز وضعاف الحال العاطلين عن العمل.