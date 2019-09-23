الحصيلة المالية لجهود المراقبة الاقتصادية تصل الى 33 مليون دينار

Lundi 23 Septembre 2019
وات - بلغت الحصيلة المالية لجهود المراقبة الاقتصادية منذ بداية جانفي 2019 الى منتصف سبتمبر الجاري، حوالي 33 مليون دينار تم ضخها في خزينة الدولة، وفق الادارة العامة للمنافسة والاسعار بوزارة التجارة.
واوضحت وزارة التجارة في بلاغ لها الاثنين، ان هذه الحصيلة تتوزع إلى 20 مليون دينار، قيمة المحجوزات الفعلية لفرق الرقابة و 10 ملايين دينار متأتية من المحاضر الصادرة في شأنها أحكام قضائية و 03 ملايين دينار من سجل محاضر الصلح الإداري.
و بلغ عدد الفرق الرقابية التي سخرتها وزارة التجارة خلال نفس الفترة 19332 فريقا رقابيا في إطار الحملات اليومية و الاستثنائية في ما بلغ عدد زيارات التفقد و التفتيش قرابة350 ألف زيارة ’بمعدل 1640 زيارة تفقد في اليوم الواحد.
و حررت فرق المراقبة الاقتصادية خلال حملاتها الوطنية و الإقليمية و المحلية 41121 مخالفة اقتصادية بمعدل 190 مخالفة يوميا.
واوضحت وزارة التجارة في بلاغ لها الاثنين، ان هذه الحصيلة تتوزع إلى 20 مليون دينار، قيمة المحجوزات الفعلية لفرق الرقابة و 10 ملايين دينار متأتية من المحاضر الصادرة في شأنها أحكام قضائية و 03 ملايين دينار من سجل محاضر الصلح الإداري.
و بلغ عدد الفرق الرقابية التي سخرتها وزارة التجارة خلال نفس الفترة 19332 فريقا رقابيا في إطار الحملات اليومية و الاستثنائية في ما بلغ عدد زيارات التفقد و التفتيش قرابة350 ألف زيارة ’بمعدل 1640 زيارة تفقد في اليوم الواحد.
و حررت فرق المراقبة الاقتصادية خلال حملاتها الوطنية و الإقليمية و المحلية 41121 مخالفة اقتصادية بمعدل 190 مخالفة يوميا.
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