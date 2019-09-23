تحويل وقتي لحركة المرور بشارع عبد العزيز كامل بضفاف بحيرة تونس الشمالية

Lundi 23 Septembre 2019
وات - أعلنت شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار انه سيتم تحويل وقتي لمسار حركة المرور على مستوى طريق شارع عبد العزيز كامل بضفاف بحيرة تونس الشمالية بسبب انجاز اشغال تهيئة تقسيم "درة البحيرة".
واوضحت الشركة في بلاغ اصدرته الشركة، الاثنين، ان التحويل الوقتي لحركة المرور سيكون على مرحلتين.
المرحلة الاولى: يومي السبت والاحد 28 و29 سبتمبر 2019
غلق الطريق للقيام باشغال التهيئة من مفترق البولينغ1 اتجاه محول الفرات على ان يقع تحويل حركة مرور العربات القادمة من اتجاه البحيرة 1 في اتجاه العاصمة عبر الطريق الوطنية رقم 9 ثم مفترق ثكنة الحرس الوطني ومنه اتجاه العاصمة.
المرحلة الثانية: يومي الثلاثاء والاربعاء 01 و02 أكتوبر 2019
غلق الطريق للقيام باشغال التهيئة من محول الفرات في اتجاه البولينغ 1 على ان يقع تحويل حركة مرور العربات القادمة من العاصمة اتجاه البحيرة 1 عبر محول الفرات فشارع ياسر عرفات ثم العودة اتجاه محول الفرات فالمنعرج اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 ثم مدخل البحيرة 1.
ودعت شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار مستعملي الطريق الى توخي الحذر مع التخفيض من السرعة واحترام الاشارات والعلامات المرورية.
واوضحت الشركة في بلاغ اصدرته الشركة، الاثنين، ان التحويل الوقتي لحركة المرور سيكون على مرحلتين.
المرحلة الاولى: يومي السبت والاحد 28 و29 سبتمبر 2019
غلق الطريق للقيام باشغال التهيئة من مفترق البولينغ1 اتجاه محول الفرات على ان يقع تحويل حركة مرور العربات القادمة من اتجاه البحيرة 1 في اتجاه العاصمة عبر الطريق الوطنية رقم 9 ثم مفترق ثكنة الحرس الوطني ومنه اتجاه العاصمة.
المرحلة الثانية: يومي الثلاثاء والاربعاء 01 و02 أكتوبر 2019
غلق الطريق للقيام باشغال التهيئة من محول الفرات في اتجاه البولينغ 1 على ان يقع تحويل حركة مرور العربات القادمة من العاصمة اتجاه البحيرة 1 عبر محول الفرات فشارع ياسر عرفات ثم العودة اتجاه محول الفرات فالمنعرج اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 ثم مدخل البحيرة 1.
ودعت شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار مستعملي الطريق الى توخي الحذر مع التخفيض من السرعة واحترام الاشارات والعلامات المرورية.
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