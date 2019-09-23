تحويل وقتي لحركة المرور بشارع عبد العزيز كامل بضفاف بحيرة تونس الشمالية

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- أعلنت شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار انه سيتم تحويل وقتي لمسار حركة المرور على مستوى طريق شارع عبد العزيز كامل بضفاف بحيرة تونس الشمالية بسبب انجاز اشغال تهيئة تقسيم "درة البحيرة".واوضحت الشركة في بلاغ اصدرته الشركة، الاثنين، ان التحويل الوقتي لحركة المرور سيكون على مرحلتين.غلق الطريق للقيام باشغال التهيئة من مفترق البولينغ1 اتجاه محول الفرات على ان يقع تحويل حركة مرور العربات القادمة من اتجاه البحيرة 1 في اتجاه العاصمة عبر الطريق الوطنية رقم 9 ثم مفترق ثكنة الحرس الوطني ومنه اتجاه العاصمة.غلق الطريق للقيام باشغال التهيئة من محول الفرات في اتجاه البولينغ 1 على ان يقع تحويل حركة مرور العربات القادمة من العاصمة اتجاه البحيرة 1 عبر محول الفرات فشارع ياسر عرفات ثم العودة اتجاه محول الفرات فالمنعرج اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 ثم مدخل البحيرة 1.ودعت شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار مستعملي الطريق الى توخي الحذر مع التخفيض من السرعة واحترام الاشارات والعلامات المرورية.