تشريعية 2019 نابل 2: قائمة حركة النهضة ''البلاد في حاجة الى حزب قوي واذا فزنا بثقة الناخبين فسوف نحكم وننفذ برنامجنا بعد ان انتهت مرحلة التوافق''

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- قال رئيس قائمة حزب حركة النهضة المترشحة عن دائرة نابل 2، أحمد قعلول، " ان البلاد في حاجة الى حزب قوي والى كتلة قويّة واذا فزنا بثقة الناخبين فسوف نحكم وننفذ برنامجنا بعد ان انتهت مرحلة التوافق بوفاة المرحوم الباجي قائد السبسي".وأشار قعلول في تصريح إعلامي على هامش الزيارة الميدانية، التي أدّاها أعضاء القائمة لمدينة قرنبالية في اطار حملتهم الانتخابية، الى أن حركة النهضة تطلب من الناخبين أن يصوتوا لها بكثافة حتى تكون الحزب الاول بكتلة برلمانية قويّة تحقق التوازن في البلاد وتكون قادرة على الحكم وانجاز أهداف الثورة ودستور الثورة وتنفيذ برامجها.وأبرز أن أولويّات القائمة تقوم على ضمان أمن للتونسيين وتطوير الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية والعناية بالفلاحة والعناية بالشباب عبر اصلاح منظومة التربية والتعليم وفتح آفاق أمامه ليكون قادرا على المبادرة والابداع بالاضافة الى العمل على تطوير البنية التحتية بكل المناطق.وأوضحت عضو القائمة، محرزية العبيدي، بخصوص البرنامج الانتخابي للقائمة أنّ البرنامج يقدّم للناخبين حلولا سيتم الدفاع عنها في مجلس نوّاب الشعب ومن بينها في باب الامن تعزيز المؤسسة الامنية بالموارد والمعدات ووضع خطة للامن الفلاحي خاصة وان معتمديات دائرة نابل 2 هي بالاساس معتمديات فلاحية.واكدت ان القائمة ستعمل على سن التشريعات، التي تحمي التونسيين من الاحتكار والمضاربة، عبر مساندة هياكل المراقبة من أجل مراقبة حقيقية وشاملة لمسالك التوزيع والمحالات التجارية.وأبرزت أن القائمة ستدفع لأجل إيجاد ميزانيات لتطوير البنية التحتية وخاصّة المسالك الفلاحية لفك العزلة عن القرى والعمل على تعزيز البنية الاساسية الرياضية وخاصة الترفيع من ملاعب الاحياء.وأشارت الى أنّها ستدفع من أجل بعث فرع لشركة استغلال وتوزيع المياه "صوناد ريفي" بهدف حل اشكاليات المجامع المائية واشكاليات العائلات المحتاجة لايصال الماء الى اكبر عدد منهم والى متساكني المناطق الريفية.وبيّنت أن القائمة ستدافع على ملف السكن الاجتماعي وتوفير المقاسم الاجتماعية وعلى حق البحارة وخاصة المرأة البحارة لأجل تطوير منظومة الموانئ بسيدي الرايس وقربص والمريسة وغيرها من المناطق الساحلية فضلا عن تنظيم نقل المرأة الفلاحة وتنفيذ القوانين، التي اتخذت لفائدتها.